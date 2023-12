Alsina vuelve a triunfar: hace viral una vergonzosa 'lista' de Pedro Sánchez

El de 'Más de uno' sigue con su excelente racha. A los premios y buenos datos del EGM se suma ahora su éxito profesional y su credibilidad frente a la que tiene el presidente del Gobierno.

Carlos Alsina es la estrella de Onda Cero. El de las mañanas de la radio de Atresmedia no sólo es reconocido con importantes premios periodísticos, también está recibiendo el respaldo de una audiencia que en la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), la de diciembre de 2023, le ha convertido en uno de los vencedores superando ya el millón y medio de oyentes con su Más de Uno.

Nadie pone en duda su profesionalidad y de su enorme talento y su afinada ironía en su análisis político o su estilo de entrevistas ya se han convertido en todo un referente informativo y también en un impresionante filón para las redes sociales.

Alsina, este pasado día 7 de diciembre, volvía a cargar contra Pedro Sánchez en su monólogo matinal y ahora, tras pasar el puente de la Constitución e Inmaculada, estás palabras se han hecho virales en las redes sociales, fundamentalmente en X, antes Twitter, tal y como ha podido comprobar ESdiario.

Las redes arden con las palabras del periodista madrileño contra la “agencia de colocación” del presidente del Gobierno y han sido los fieles de La Moncloa quienes con sus ya habituales críticas al análisis de Alsina han catapultado al de Más de Uno al que ya colocan como uno de los primeros espadas de esa prensa, que llaman, derecha mediática destinada a desalojar del poder al ‘progresismo’.

Pero ¿qué ha dicho Carlos Alsina que tanto ha indignado al ejército de trolls que manejan a la perfección Ferraz y Moncloa?

“A vueltas con las recolocaciones, no se me olvide desear buen desempeño al nuevo presidente de la Agencia EFE, empresa pública de difusión de información, no confundir nunca con la propaganda. El gobierno ha relevado a Gabriela Cañas y ha sentado en la presidencia a Miguel Ángel Oliver, sesenta años recién cumplidos, larga trayectoria periodística en la radio y la televisión privada y luego tres años en La Moncloa, apartado por tanto del periodismo para hacer política, que es lo que se hace en la Moncloa”, en referencia a su cargo como Secretario de Estado de Comunicación.

Pedro Sánchez, "agencia de colocación"

“Currículum le sobra a Oliver para hacer un buen trabajo, por más que la presidencia de la empresa pública tenga más que ver con la gestión empresarial que con la actividad informativa. Currículum le sobra por todo lo que hizo antes de llegar a La Moncloa; su paso por la política es -o debería ser- a estos efectos lo menos relevante”.

Y recordaba también Alsina otras polémicas colocaciones de Sánchez, que no se ajustan ni a lo ético ni a lo estético:

“Hizo fiscal general del Estado a una ministra suya (Dolores Delgado), hizo magistrado del Constitucional a un ministro suyo (Juan Carlos Campo), presidenta del Consejo de Estado a otra ministra (Magdalena Valerio), presidente de Correos (Juan Manuel Serrano) a uno al que no quiso hacer ministro, presidente del CIS (José Félix Tezanos) al sociólogo más pedrista que ha habido en la historia de la sociología”, concluía Alsina para rematar al sanchismo y agitar el avispero de los palmeros del PSOE en redes.