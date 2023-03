Losantos da pistas sobre lo que Espinosa de los Monteros intentará con Abascal

El comunicador considera que el portavoz de Vox en el Congreso estaría haciendo con el líder lo mismo que con Olona, que salió del partido "por sus errores, pero también por los empujones".

Parece evidente que en Vox están muy nerviosos. La moción de censura, como ellos deseaban, está haciendo muchísimo ruido, pero el resultado puede ser absolutamente contraproducente para la formación que lidera Santiago Abascal por el surrealista comportamiento que está teniendo, y que puede tener la próxima semana en el Congreso, la persona elegida para defenderla. Ramón Tamames continúa contradiciendo algunos de los principios básicos de Vox y esto les está poniendo de los nervios. Lo último que ha dicho es, en los micrófonos de La Sexta, que Pedro Sánchez no es el peor presidente de la democracia española, en contra de lo dicho por el todos y cada uno de los miembros de su partido y de lo que piensan la inmensa mayoría de sus votantes. En fin.

Tampoco colabora mucho a la tranquilidad de Vox, sino más bien al contrario, Federico Jiménez Losantos. El comunicador de Esradio no pierde ocasión para atizar al partido, poniendo el foco en Iván Espinosa de los Monteros. Esta mañana, Losantos ha insinuado el que puede ser el verdadero objetivo del portavoz parlamentario en el Congreso.

"Y tu intención, ¿cuál es?", se ha comenzado preguntando Federico en Esradio. "¿Echar a Abascal y ponerte tú? Porque es la única que se me ocurre con una colección de mentiras tan reiteradas. ¿Qué quieres? ¿Echar a Abascal como cayó Macarena? Por sus errores y por los empujones".

Y no contento con este furibundo ataque, Federico Jiménez Losantos se enciende aún más para diagnosticar de manera crudísima el momento actual de Vox. "Hay un problema de fondo con vosotros, Iván", dice el aragonés dirigiéndose directamente a Espinosa de los Monteros. "Vuestra arrogancia, vuestra chulería, vuestro desprecio al votante de Vox, como señoritos de pan pringao que sois. Eso es lo que no os deja ver hasta qué punto os deja en ridículo gente que es más chula que vosotros, porque era chula cuando no habíais nacido, como Tamames".

"Os ha chuleao", ha acabado proclamando Jiménez Losantos. "Con 90 años, os ha chuleao por catetos y arrogantes". Y, al analizar el futuro de la moción de censura, lo tiene meridianamente claro. "Va a ser una charlotada. En el mejor de los casos, le perdonarán la vida, en el peor, os lo arrojarán a vosotros", concluye diciendo en Esradio.