Carlos Sobera hace el casting de 'First Dates' en casa: así es la nueva camarera

El presentador lo ha vuelto a hacer y ha colocado en uno de sus programas a un miembro de su familia, como ya hizo cuando estaba al frente de 'El precio justo' en Telecinco.

First Dates ya se está preparando para su temporada de verano con la grabación de una versión hotelera en las costas alicantinas de Moraira. El dating show de Cuatro traslada, por tanto, su restaurante a una zona cálida para que Cupido siga haciendo de las suyas con los comensales. Se trata de una reinvención del formato que presenta Carlos Sobera, que llegará cargada de novedades. Y si el programa va de encontrar el amor, los espectadores van a percibir que existe ya uno, por encima de todos, nada más comenzar esta nueva etapa: el del presentador y una de las nuevas camareras, su hijastra Arianna Aragón.

Aunque no son padre e hija biológica, ya que ella es fruto del primer matrimonio de Patricia Santamarina con Rody Aragón, ambos se adoran, forman una familia maravillosa y además comparten la misma pasión por la profesión. "Ella tiene 25 años y yo la conocí con 5, porque Patri y yo llevamos veinte años juntos. Yo la siento como una hija, la he tratado siempre como una hija y ella me ve como un segundo padre", ha dicho Sobera sobre Ari, al tiempo que ha remarcado: "Todos sabemos quién es el padre biológico y no lo discute nadie, pero nuestra relación afectiva y emocional es de padre e hija. Y mi responsabilidad es de padre. Es la hermana de mi hija biológica, somos una familia y así lo sentimos, sin discutir la paternidad de nadie en absoluto", ha dicho.

Sobera 'ficha' a su hijastra para lo nuevo de 'First Dates'

Como decimos, ambos mantienen una muy buena relación, hasta el punto que, aunque Ari ha estudiado Derecho y Arte Dramático, también ha formado parte de la televisión. Fue en abril de 2021 junto, precisamente, a Sobera en El precio justo de Telecinco, ejerciendo de azafata. Su experiencia la llevó a trabajar en la productora teatral de su padrastro y debutar como actriz sobre la tablas en octubre de 2023 interpretando a Porcia en la obra Miles Gloriosus, donde Ari compartió escenario con el propio Sobera, además de con Elisa Matilla, Ángel Pardo, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón y David Tortosa. "Me siento muy orgulloso de ella. Es disciplinada, observadora y muy trabajadora", ha destacado el vasco en alguna ocasión.

🏝️ Un atardecer en la playa

⛵️ Paseos en barco

✨ O una cita bajo las estrellas



¡Reserva ya tu habitación en #FirstDatesHotel y encuentra al amor de tu vida en la costa mediterránea! 🏩👉 https://t.co/PpYYyQ30Eh pic.twitter.com/SV1R4FiMgQ — First Dates (@firstdates_tv) April 23, 2024

Después de estos trabajos juntos, los dos volverán a compartir espacio, pues los veremos en el especial verano de First Dates Hotel, que tendrá además otras novedades: el regreso de Lidia Torrent como gobernanta, la incorporación de Adrián Pedraja como barman, la de Rocío de Porres (Rolita) como camarera junto a Ari, y a Sergio López, DJ Keko, en doble función como camarero y Dj. Allí, en un entorno idílico, las parejas buscarán el amor mientas el programa de Cuatro es testigo de la preparación previa a la cena de los comensales, las expectativas iniciales, el desarrollo de su primera cita y sus encuentros posteriores, ya que en el hotel podrán usar el spa, la zona chill out o la zona cóctel para conocerse mejor, algo que también podrán hacer fuera del hotel en rutas en barco, excursiones o paseos por la playa.