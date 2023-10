Terremoto en RTVE: abierta una línea de investigación por "acoso laboral" en RNE

El ente público ha abierto un procedimiento interno tras una denuncia presentada a la Dirección de Recursos Humanos contra la labor de Alfredo Menéndez, director de programas de RNE.

RTVE se ha metido de lleno en un procedimiento interno para investigar las graves acusaciones "de acoso laboral y abuso de poder" contra el director de programas de RNE, Alfredo Menéndez, según ha indicado VerTele. Las fuentes consultadas por dicho medio, indican que el ente público no hará ningún tipo de aclaración hasta que ese procedimiento interno culmine. Aunque sí dejan claro que la investigación lleva días en marcha, ya que en cuanto se puso la denuncia se inició el proceso.

El ente público clarifica que la apertura de su procedimiento interno es anterior al comunicado que este martes 3 de octubre hizo público el Comité de empresa RTVE Madrid, en el que se realizan denuncias "muy graves" contra la labor de Menéndez en Radio Nacional en Madrid, señalando directamente el acoso laboral y abuso de poder. Sin embargo, el propio Menéndez asegura que "todo es falso", sin poder más detalles por política de comunicación.

RTVE investiga la denuncia en RNE

El comunicado del Comité da a entender que el director de programas de RNE habría llamado "hija de puta" y "tocapelotas" a una subordinada. Pero hay más, pues también le habría propuesto pagarle para que hiciera de "poli malo" en Las mañanas de RNE cuando él las dirigía, le habría cambiado el horario y reducido el plus de programas sin argumentos profesionales, habría amenazado con suspenderla 15 días y "poder joderle la vida" por ser su jefe, o habría repartido los pluses por afinidad entre las personas a su cargo; entre otros ejemplos.

Según el comité, las denuncias provienen de "una valiente trabajadora que ha sacado fuerzas para denunciar el menosprecio profesional al que está sometida por parte de este director", y aseguran que hay "más personas afectadas por las malas prácticas de este señor, y por lo que hemos sondeado son mujeres".

De esta manera hacen un llamamiento para que lo comuniquen y así poder investigarlo. El texto en cuestión, que se encabeza con el #SeAcabó ligándose con el movimiento que han iniciado las jugadoras de la selección de fútbol, concluye con un "aviso a navegantes": "Este Comité no va a consentir que las Direcciones de la Corporación RTVE sigan por este camino y denunciará todas aquellas situaciones que ya no tengan cabida en esta empresa porque ya no la tienen en esta sociedad. Animamos a toda la plantilla a denunciar sin miedo todos aquellos ambientes laborales en los que se silencian y se soportan con resignación las situaciones de acoso o de abuso de poder por parte de su dirección, hasta ahora normalizadas y a decir #SeAcabó".