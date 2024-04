7 sandalias para ser la invitada más top de la boda

Acertar con el calzado adecuado es más de un 50% del éxito de tu look de invitada

Como cada primavera, estamos en plena temporada de bodas. Elegir el vestido adecuado según la etiqueta que marquen los novios es fundamental, pero tanto o más es acertar con el calzado adecuado. No hay más que fijarse en los enlaces que aparecen en las revistas para ver que las sandalias son el complemento perfecto para convertirte en una invitada top. Elegirlas con mimo, es importante, por lo tanto hay 3 reglas que siempre se deben tener en cuenta:

1 – Piensa si quieres que no le quiten protagonismo al resto de tu outfit o si, por el contrario, quieres que se conviertan en el centro de todas las mirada. En el primero de los casos, opta por colores neutros, tacones medianos y diseños clásicos. En el segundo, asegúraate que el largo del vestido o de los pantalones no las oculten y busca colores llamativos y diseños que se salgan de lo habitual

2 – Los tacones altos estilizan la silueta y alargan las piernas, pero no te dejes engañar: si no saben andar con sandalias de aguja, descártalas. No hay nada peor que caminar como si tuvieras zancos por muy bonitas que te hayan parecido en la tienda.

3– Asegúrate de lucir una pedicura perfecta. Si tus dedos presentan deformidades como juanetes, callos o durezas, símplemente olvídate de las sandalias y decídete por unos zapatos cerrados.

Una vez que ya lo tienes claro, busca un diseño que te resulte cómodo y que puedas llevar en otras ocasiones. Tu inversión, aunque en principio no sea la más barata, terminará por resultarte muy rentable.

A continuación te mostramos algunas sandalias de absoluta tendencia para que puedas hacerte una idea.

Glamurosas de Lodi

Este diseño fabricado en España y elaborado en piel metalizada de color lila y vinilo, combinada con pedrería al tono aportan un toque de glamour incontestable. Además Incluye planta new gel para mayor comodidad en todas tus pisadas. El tacón mide 9 cm.

Coquetas de Latouche

No pueden ser más femeninas. Elaboradas en ante y con una lazada en tul, estas sandalias son un auténtico sueño.

Impactantes de Magrit

Estas sandalias con tacón de cuña de 10 cm, elevarán tu estatura sin que tengas que renunciar a la comodidad. Su piel metalizada y grabada efecto serpiente con cinco tiras de cristales SWAROVSKI® harán que tus pies brillen.

Cómodas de Mim

Si te fijas, este diseño en satén color burdeos es muy parecido al que llevó Victoria Federica de Marichalar en la boda de José Luis Martínez Almeida. Son ideales para combinar con vestido o pantalón estampado, y su altura de 10,5 cm no te resultará difícil de llevar gracias a su plataforma delantera

Flúor de Martinelli

¿Prefieres los vestidos lisos y en colores discretos? Rompe con un look excesivamente monótono con estas sandalias que destacan por su tono flúor y el tacón de estilo arquitectónico personalizado con la M de Martinelli. La altura del tacón son 9 cm.