Lexie Alford dará la vuelta al mundo con el nuevo Ford Explorer eléctrico

La exploradora más joven en visitar todos los países del mundo, Lexie Alford, iniciará hoy un épico viaje en el que recorrerá más de 30 países y 28.000 km en menos de 100 días.

Lexie Alford, la joven creadora de contenidos de viajes que ostenta el título de la persona más joven en visitar todos los países del mundo, se embarca en una extraordinaria aventura este 8 de septiembre: el "Charge Around The Globe."



Su objetivo es claro y audaz: convertirse en la primera persona en dar la vuelta al mundo en un vehículo eléctrico. Para esta hazaña, Lexie ha elegido el nuevo Ford Explorer Eléctrico, un vehículo que desafiará todos los obstáculos que se presenten en su camino.



El viaje de Lexie Alford recuerda el espíritu de superación de Aloha Wanderwell, quien hace un siglo se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en automóvil. Aloha utilizó un Ford de gasolina en su viaje, enfrentando numerosos obstáculos y desafíos inusuales, como hacer que bueyes tiraran del vehículo en la India o depender de la ayuda de otras personas en China debido a la escasez de combustible durante la guerra civil.



Al igual que Aloha, Lexie también confía en un Ford para su hazaña. Partiendo desde Niza, Francia, el mismo lugar donde Aloha inició su viaje, Lexie utilizará un prototipo de preproducción del Ford Explorer Eléctrico, un vehículo diseñado para mantenerla conectada, cómoda y preparada para cualquier situación a lo largo de su viaje.





Lexie enfrentará desafíos significativos en su aventura "Charge Around The Globe." No solo debe demostrar la viabilidad de los vehículos eléctricos en un viaje de esta magnitud, sino que también abordará las preocupaciones comunes sobre la autonomía y la infraestructura de recarga. Martin Sander, director general de Ford Model e en Europa, señaló que Lexie probará la infraestructura de recarga, lo que podría allanar el camino para una adopción más amplia de vehículos eléctricos en Europa.



Para prepararse mejor para este desafío, Lexie ha tenido la oportunidad de conocer a fondo el Ford Explorer Eléctrico y ha recibido capacitación avanzada en el Campo de Pruebas de Lommel. Esto la prepara para enfrentar las condiciones climáticas extremas, terrenos impredecibles y posibles problemas de recarga que pueda encontrar en su viaje.



Lexie no estará sola en esta aventura. Un equipo compuesto por personal de seguridad, médicos y expertos en mecánica y software la respaldará durante todo el viaje. Realizarán evaluaciones diarias de riesgos para garantizar su seguridad y el éxito de la travesía.



El viaje de Lexie Alford promete ser una epopeya moderna que desafía los límites de los vehículos eléctricos. Siguiendo los pasos de Aloha Wanderwell, esta aventura no solo busca establecer un récord, sino también inspirar a otros a considerar los vehículos eléctricos como una opción viable para sus viajes diarios. Con actualizaciones en tiempo real disponibles en las redes sociales bajo el hashtag #ChargeAroundTheGlobe, el mundo entero podrá seguir y celebrar cada paso de esta emocionante odisea eléctrica.