María de la Paz Robina pasa a ser 'Personaje Ilustre de la Automoción Española'

Este reconocimiento a la trayectoria de la directora general de Michelin en nuestro país llega por su enorme contribución al sector de la automoción en nuestro país.

María Paz Robina Rosat, Directora General de Michelin España Portugal, ha sido nombrada “Personaje Ilustre de la Automoción Española” por la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA), una designación que ASEPA realiza cada año a profesionales españoles como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al sector de la automoción. María Paz Robina pasa así a formar parte de la Galería de Personajes Ilustres de la Automoción Española, que en la actualidad cuenta con 25 integrantes.

El acto de designación ha tenido lugar este lunes 6 de marzo en el Salón de Actos de La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, durante la celebración del “XXV Fórum de la Automoción Española”, la iniciativa anual de ASEPA que reúne cada año a las principales personalidades del mundo del motor.

Tras recibir el Diploma que la acredita como “Personaje Ilustre de la Automoción Española” de la mano de Francisco Aparicio, presidente de ASEPA, María Paz Robina, mostró su agradecimiento: “Gracias a ASEPA por su consideración, en especial a todos aquellos que han participado en esta decisión. Y gracias a todos aquellos que me han acompañado y me acompañan a lo largo de mi trayectoria profesional, junto a los que he aprendido a gestionar recursos y, sobre todo, la complicada pero maravillosa y gratificante tarea de gestionar personas, que son el corazón y la clave de cualquier organización empresarial. Todo mi reconocimiento a esta gran empresa, Michelin, con la que comparto valores, por haberme dado la oportunidad que me ha conducido hasta aquí”.

Durante su intervención, María Paz Robina también destacó la posición de liderazgo de Michelin España dentro del Grupo, “con cuatro centros industriales que colocan a Michelin España como el segundo país productor a nivel mundial”, así como el firme compromiso de Michelin con la diversidad y la estrategia del Grupo para ser protagonistas de la movilidad sostenible del futuro, basada en el correcto equilibrio entre Personas, Resultados Económicos y Planeta.

María Paz Robina, Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, inició su carrera profesional en Michelin en 1988, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en los dominios de calidad y fabricación en las factoría de Vitoria (1988-1993) y Aranda de Duero (1993-2004), antes de pasar a ser responsable de la Gestión y Administración de Personal de Michelin España Portugal. En 2009 se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto de dirección de fábrica en Michelin España, al ser nombrada Directora de la factoría de neumáticos de camión de Aranda de Duero. En 2016 asumió la dirección del Centro Industrial de Michelin Álava, cargo que ocupó hasta ser nombrada Directora General de Michelin España Portugal en marzo de 2019.