Las matriculaciones de renting cerrarán 2023 rozando las 300.000 unidades

El renting crecerá casi un 17% este año y se convertirá en el primer canal del mercado de las matriculaciones que recuperará las cifras prepandemia. Su impulso a la electromovilidad es claro

Durante el acto de presentación de la XII Convención de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, ha pronosticado que el renting “será el primer canal del mercado de las matriculaciones que recuperará las cifras prepandemia. Según Castro Acebes, el presente ejercicio se saldará con un crecimiento cercano al 17%, y se rozarán los 300.000 registros. De su lado, el parque mantendrá la tendencia al alza, con un crecimiento que superará el 6%, y se superará la cifra redonda de las 900.000 unidades”.

Además, el presidente ha manifestado la importancia que tiene la anunciada renovación del Plan Moves III, para el ejercicio 2024, «para que no se interrumpa el flujo actual de subvenciones, en un momento muy delicado para el mercado, porque está en fase sólida de recuperación». A pesar de ello, Castro Acebes no cree que esta prórroga resuelva el problema de incentivar correctamente la demanda. Para él, la fórmula ideal sería la percepción inmediata de la ayuda: «Porque permitiría que esta se percibiese como un incentivo real», aunque reconoce que «es un camino en el que se ha trabajado, pero que no parece fácil transitar».

Una posible solución apuntada por el presidente de la AER consistiría en que las comunidades autónomas asumieran una obligación financiera de pago de las ayudas en tramitación ante las entidades que lo requieran, que fuera exigible, por ejemplo, transcurrido un año desde la solicitud o adquisición del vehículo, algo que no se contempla en la citada prórroga.

Del mismo modo, para el presidente de la AER es fundamental que, si en el impulso de la electromovilidad se aprueban medidas fiscales, estas no deben dejar a nadie fuera. «Es un error diseñar medidas que no tengan en cuenta los nuevos modelos de consumo de la movilidad».

Otro aspecto que ha querido resaltar y agradecer José-Martín Castro es la incorporación de nuevas empresas al ecosistema del renting y ha señalado que ya hay cerca de 140 colaboradores asociados a la AER, «muchos de los cuales tienen un marcado carácter tecnológico y ofrecen soluciones muy innovadoras; todos, poniendo siempre a los usuarios y clientes en el centro de sus propuestas». No en vano, según ha señalado el presidente, «ya hay compañías de renting, asociadas a la AER, que declaran abiertamente que serán digitales en el medio plazo».