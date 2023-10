Las matriculaciones se ralentizan en septiembre por la incertidumbre política

Las ventas de turismos y todoterrenos acumulan un total de 68.803 unidades en septiembre, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. Aunque el mercado vuelve a sumar una cifra positiva, este noveno mes ha registrado una tasa de crecimiento menor que los meses anteriores marcado, entre otras razones, por la alta inflación y la incertidumbre política.

En el acumulado del año, ya son 711.380 unidades matriculadas durante 2023, que, si bien supone un incremento del 18,5% respecto el año anterior, todavía es un 15,8% más bajo que las ventas registradas en 2019, previo a la pandemia.

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) se incrementó un 18,3% en el mes de septiembre, con 9.484 unidades vendidas. En el noveno mes, los electrificados suman el 11,5% del mercado general, 1,4 p.p más que el año anterior.

Hasta el noveno mes se suman 88.067 vehículos electrificados, lo que representa un crecimiento del 47,2% más que el año anterior y que supone el 10,47% del mercado. A pesar de este nuevo incremento, desde ANFAC se alerta de que España se quedará lejos de alcanzar la meta de 190.000 unidades electrificadas en 2023 y cumplir con las exigencias de reducción de emisiones.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 16,4% en el mes, con 35.516 unidades vendidas. Con una cuota de mercado del 43,08 del total, los vehículos alternativos se mantienen como la primera opción de compra, por delante de los vehículos diésel y gasolina. De la misma manera, en el acumulado del año son el tipo de vehículo más elegido por los usuarios, con 330.828 ventas, un 33,9% y con una cuota del 39,31%.

Fuente: ANFAC

Sube la etiqueta CERO

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 18,6% en septiembre, con 4.541 unidades matriculadas. Representa un 5,51% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 42.364 unidades, un 69,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,07%.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 17,9% durante septiembre y alcanzan las 4.943 unidades matriculadas en este mes. Representa un 6% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 45.433 unidades, un 30,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,4%.

También la Etiqueta ECO

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 14,8% durante septiembre, y alcanzan las 24.206 unidades matriculadas en este mes. Representa un 29,36% de la cuota de mercado en septiembre. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 224.047 unidades, un 28,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es de 26,62%.

Las ventas de vehículos de gas crecieron un 29,3% en septiembre con 1.825 unidades matriculadas representando el 2,21% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 18.701 unidades, un 50,66% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 2,22%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en septiembre se quedan en 116,7 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,3% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022. Durante 2023, las emisiones se sitúan en 118,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,2% menos que el mismo periodo del año anterior.

Comerciales e industriales

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros logran un crecimiento del 15,5%, con 11.061 unidades. Hasta septiembre, se han vendido un total de 104.773 vehículos, lo que supone un aumento del 20,6%. En las ventas por canales, solamente las ventas a autónomos registran un descenso 11,2%, con 1.631 unidades. Mientras que tanto empresas, con 8.231 ventas, como alquiladores, con 1.199 vehículos, aumentan un 22,1% y un 20,3%, respectivamente.

Fuente: ANFAC

En septiembre, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses alcanzan un nuevo aumento mensual, con un incremento del 0,5% y 2.338 unidades. En el total del año, acumula 23.049 unidades, que representan un aumento del 26,7% respecto a 2022. Por tipo de vehículos, los industriales registran un descenso del 12,2%, con 1.705 ventas, mientras que los autobuses, autocares y microbuses crecen un 54,8% hasta las 633 unidades.

Fuente: ANFAC

Preocupa el volumen

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “septiembre cierra con un ligero aumento en las ventas de turismos a pesar de tener un día hábil menos que en el mismo mes de 2022. Todos los meses del año han cerrado en positivo. Pero no menos cierto es que la incertidumbre política, un escenario elevado de tipos de interés han hecho mella en el volumen. Un mercado con cerca de 70.000 unidades para un mes como septiembre no es una gran cifra. De todas formas, el año continúa siendo positivo con un alza del 18,5%. Con estos datos y persistiendo una inflación al alza, no somos optimistas para conseguir alcanzar las 950.000 unidades previstas como cierre de año”.

José López-Tafall, director general de ANFAC indico que “el vehículo electrificado avanza en España. Aun así, nuestro mercado se sitúa en una cuota de 12% de mercado total, una cifra que dista mucho del ritmo en Europa que supera el 20% y de Portugal que alcanza el 28% de cuota y sigue creciendo. Debemos recordar a todos aquellos que quieran pasarse a la movilidad electrificada que, hoy, España es uno de los países que más ayudas da para la compra de un vehículo 100% eléctrico: hasta 10.000 euros si sumamos el plan MOVES III y la deducción del 15% hasta 3.000 euros por su compra en el IRPF.

Desde ANFAC, trabajamos junto con el Gobierno por dar continuidad a los planes de ayudas más allá del 31 de diciembre de 2023 cuando se acaba el plazo del MOVES III. No contar con ayudas a la compra de vehículos cero emisiones ni a la instalación de puntos de recarga supondría un freno para la electrificación. Parón que ahondaría más aún en la distancia entre la locomotora que es Europa y el vagón de cola en el que estamos nosotros, tanto en penetración de vehículo electrificado como de infraestructura de recarga”.