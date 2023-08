Ataque de tiburón en una playa de Nueva York

La víctima de 65 años se encontraba en el agua cerca de Beach 59th Street y Rockaway Beach, poco antes de las 6:00 p. m. En ese momento, experimentó un repentino y agudo dolor en su pierna izquierda, lo que resultó en una caída hacia atrás en el agua.

Un impactante incidente ocurrió en Rockaway Beach cuando una mujer de 65 años fue atacada por un tiburón mientras nadaba en aguas cercanas a Beach St.. Este suceso, comunicado por The New York Times, parece ser la primera mordedura confirmada de tiburón en las aguas de la ciudad de Nueva York en varias décadas.

Se tienen documentados 20 incidentes de ataques no provocados por tiburones en el estado de Nueva York desde 1837, según los datos proporcionados por el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Florida. Esta base de datos recopila información sobre todos los encuentros conocidos entre humanos y tiburones.

El reciente incidente de mordedura, que tuvo lugar el día lunes, marca el primer ataque de tiburón confirmado en la ciudad de Nueva York desde la década de 1950, según Global Shark Attack File, una base de datos no oficial que registra este tipo de encuentros.

El último incidente registrado en la base de datos en relación a un ataque de tiburón en la ciudad de Nueva York ocurrió en 1958, cuando un hombre fue mordido por un tiburón arponeado después de haberlo provocado.

Gavin Naylor, quien lidera el Programa de Florida para la Investigación de Tiburones y supervisa el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, destacó que los peces que sirven como alimento, como los anjovas y los peces búnker, han aumentado en número en la región de Long Island en los últimos años. Además, se ha observado una mejora en la calidad del agua en dicha área.

Naylor comentó:

El experto agrego, que es posible que a medida que el ecosistema se recupere, se vuelvan más frecuentes este tipo de encuentros y mordeduras. Por lo tanto, es importante que las personas adquieran un mayor entendimiento sobre los riesgos asociados con estar en aguas donde habitan tiburones.

El incidente ocurrido el pasado lunes parece haber sido la primera mordedura confirmada de un tiburón en la ciudad de Nueva York en varias décadas. Es más común encontrar ataques de tiburones en la región de Long Island.

La víctima, Tatyana Koltunyuk, se encontraba en el agua cerca de la calle Beach 59 de Rockaway Beach poco antes de las 6:00 p. m. Experimentó un agudo dolor en su pierna izquierda, lo que resultó en su caída al agua.

Los socorristas la rescataron, aplicaron un torniquete y le brindaron primeros auxilios en el lugar. Luego, fue llevada en estado crítico al Hospital de Jamaica para recibir tratamiento.

El martes siguiente, su condición fue actualizada como "grave pero estable". Aunque su recuperación se espera completa, la herida profunda, que causó la pérdida de alrededor de 9 kilos de tejido, es un recordatorio de los riesgos potenciales asociados con los tiburones en la región.

Los expertos dicen que el tiburón probablemente se alimentaba de peces cerca de la costa.El biólogo marino Greg Skomal, opinan:

La mordedura de tiburón ocurrió en medio de un aumento en los avistamientos de tiburones en las playas de la ciudad de Nueva York y Long Island debido a factores que incluyen una mejor calidad del agua y poblaciones prósperas del pez bunker del que se alimentan los tiburones.

Rockaway Beach shark attack victim ‘saved’ by quick-thinking NYC lifeguards who used buoy rope as tourniquet https://t.co/CShuRogNWc pic.twitter.com/fM6WpF4fCm