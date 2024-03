Masacre terrorista en Moscú: al menos 40 muertos y más de 100 heridos

Salvaje masacre terrorista en Moscú todavía con muchos interrogantes abiertos. Un grupo de sujetos armados ha abierto fuego este viernes en el interior de la sala de conciertos Crocus City Hall en el noroeste de Moscú, dejando un balance provisional de 40 muertos y cien heridos, según adelanta el Servicio Federal de Seguridad.

Los atacantes han accedido al edificio vestidos de camuflaje y armados con metralletas y han realizado numerosas ráfagas de disparos contra civiles. Agentes de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional de Rusia han sido trasladados hasta el lugar de los hechos, recoge la agencia TASS.

Forty people have been killed and more than 100 others have been injured, according to preliminary data, in a terrorist attack at Crocus City Hall near Moscow, Russia’s FSB reported: https://t.co/lN6LJOy4F5 pic.twitter.com/dtomN1qpoh

Las autoridades rusas han puesto en marcha una investigación ante lo que consideran es un atentado terrorista. El Servicio Federal de Seguridad ha adelantado que los datos preliminares apuntan al mencionado balance, si bien aún se llevan a cabo las acciones de investigación pertinentes.

Además se ha registrado un virulento incendio que consume cerca de un tercio del edificio, lo que ha provocado la intervención de servicios de Bomberos. Los equipos de emergencias también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a un centenar de personas refugiadas en el interior.

La Dirección Principal de Investigación rusa ha abierto una causa penal por un posible ataque terrorista, un extremo compartido por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, que también ha apuntado a las posibles motivaciones terroristas del suceso.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo, por su parte, ha informado de que los cuatro principales aeropuertos de Moscú han reforzado sus medidas de seguridad con un control más exhaustivo de los grupos de entrada, así como en todo el perímetro de las instalaciones.

Este suceso se produce apenas dos semanas después de que la Embajada estadounidense en Moscú advirtiera de un riesgo "inminente" de ataque terrorista contra grandes concentraciones de personas en la capital rusa, recomendando a sus ciudadanos evitar aglomeraciones.

De hecho, desde Washington se ha pronunciado el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, quien ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas. Además, ha señalado que "no hay indicios" de que Ucrania haya podido estar involucrada en el tiroteo.

En este sentido, la portavoz de la diplomacia rusa ha recalcado que si las autoridades de Estados Unidos cuentan con información sobre el suceso, deberían compartirla inmediatamente con el Kremlin.

Las autoridades de Ucrania se han desvinculado completamente de esta masacre y ha asegurado que, en estos más de dos años de guerra, Kiev "nunca ha recurrdo al uso de métodos terroristas".

"Ucrania ciertamente no tiene nada que ver con los tiroteos y explosiones en el Crocus City Hall. No tiene nungún sentido", ha detallado el principal asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, en su perfil oficial de la red social X.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.



First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…