Italo Calvino, en unos de sus cuentos en 1952, hablando de la hormiga argentina:, — una especie invasora que llegó a Liguria en la postguerra, — dijo:

Sin embargo de la ficción, ahora pasamos a la realidad. Ahora no es la hormiga argentina, es otra especie, muy peligrosa llamada la hormiga roja de fuego o ‘hormiga guerrera’ que ha llegado a Sicilia.

Las Hormigas Rojas de Fuego, científicamente conocidas como Solenopsis invicta, representan una de las especies invasoras más notorias y problemáticas del mundo.

Originarias de América del Sur, estas hormigas han conquistado vastos territorios globales en un período asombrosamente breve. En menos de un siglo, han colonizado regiones tan diversas como Australia, China, el Caribe, México y Estados Unidos.

Su capacidad para viajar y establecerse en nuevos lugares se ve facilitada por diversos medios de transporte, incluyendo la dispersión inadvertida a través de materiales como heno, mantillo (acumulación de hojas y ramas secas bajo árboles), así como productos de jardinería y construcción.

#Solenopsisinvicta, #FireAnt, one of the world worst #InvasiveAlienSpecies, found near Siracusa, Italy. https://t.co/hBaBWiLTAO