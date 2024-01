Ens Uneix 'pasa' del PP y confirma que la Diputación mantendrá la ayuda a UNRWA

La vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de Cooperación, Natàlia Enguix, se desmarca de sus socios y la decisión que estos tomarían desde la Generalitat.

La vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha confirmado este martes que la institución provincial mantendrá su ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA España) a través de su delegación en la Comunitat Valenciana.

Esta decisión choca, frontalmente, con las declaraciones de la portavoz del Consell, Ruth Merino, en las que ha asegurado que a la Generalitat "no le temblará el pulso" si hay que anular definitivamente" la línea de ayuda que tenía destinada a la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA) "si se constata definitivamente que está vinculada a cualquier actividad terrorista". No obstante, ha explicado que hasta julio no hay que adoptar una decisión porque es cuando hay que renovar el convenio.

Enguix ha avanzado que la Diputación mantendrá su aportación a la UNRWA y, "si es necesario, la aumentará". "Entendemos que debemos ayudar a la población civil, que es la que más está sufriendo, con independencia de quién haya provocado el conflicto", ha defendido, según recoge la institución provincial en un comunicado.

La responsable ha subrayado que en el momento "más crítico" del conflicto bélico en la Franja de Gaza la Diputación "mantuvo su ayuda a la UNRWA" con una aportación de 40.000 euros dirigida a la asistencia alimentaria para la población refugiada de Palestina en situación de especial vulnerabilidad. Así, ha recalcado que esta corporación "estará siempre del lado de quien más sufra la guerra y en este caso, de la población más débil, mujeres y niños".

Enguix ha defendido que mientras más de una decena de países congelan sus ayudas a la UNRWA, en "pleno recrudecimiento del conflicto palestino-israelí", la Diputación de Valencia está "a favor de la paz y la dignidad de todos los pueblos y en contra de cualquier acción que perjudique o ponga en riesgo a la población civil".

En este sentido, ha argumentado que la ayuda a la UNRWA "responde al llamamiento de urgencia lanzado por la Agencia de Naciones Unidas, debido al empeoramiento de la situación en Gaza tras la ofensiva de agosto de 2022".

El objeto de la colaboración entre la Diputación y la agencia oficial de la ONU es "reducir la inseguridad alimentaria de la población más vulnerable" de la Franja de Gaza, teniendo en cuenta "las necesidades especiales de mujeres y niñas, garantizando que estas accedan a la ayuda".

El proyecto garantiza la seguridad alimentaria a través de la distribución de cestas de alimentos no perecederos a más de un millar de personas refugiadas de Palestina en situación de pobreza, de las cuales se estima que aproximadamente un 50 por ciento son mujeres, un 47% menores y un 4% tiene algún tipo de diversidad funcional.

Además de los alimentos no perecederos, los kits que compra la agencia oficial de Naciones Unidas con ayuda de la Diputación incluyen mantas, tiendas de campaña y medicamentos, entre otros enseres básicos para la ayuda humanitaria que se presta a los refugiados palestinos.

Desde 2013, la Diputación de Valencia colabora en estas actuaciones de emergencia en Gaza, siempre en el ámbito de la crisis humanitaria. Hasta el presente año, la delegación provincial de Cooperación Internacional ha participado en una docena de proyectos, con una dotación global de 285.000 euros, que se ha traducido en diferentes acciones de ayuda humanitaria en Siria y la Franja de Gaza.

Varios países han suspendido su ayuda a UNRWA

Algunos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía y Japón, así como los tres países bálticos, han suspendido la financiación a la UNRWA tras las acusaciones de una supuesta implicación de algunos de sus trabajadores en el ataque de las milicias palestinas contra Israel del 7 de octubre, detonante del actual conflicto en Gaza.

Al respecto, Merino ha recalcado, en rueda de prensa, que este Consell "tiene muy claro que del dinero de los valencianos no se va a dedicar ni un solo euro ni por asomo" a esta agencia "si existe la duda de que pueda acabar en una organización que tiene vínculos con el terrorismo de cualquier tipo".

Fuentes de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales explicaron ayer que el Consell no tiene que adoptar hasta julio ninguna decisión al respecto porque es en esa fecha cuando se firma el convenio con la UNRWA. Por ello, señaló que en ese momento "se analizará si Naciones Unidas califica a esta agencia negativamente".