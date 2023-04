Maribel Sáez revoluciona la lista del PP de Sagunto con una renovación total

La candidata a la alcaldía introduce caras nuevas en los primeros puestos para sumar gente al proyecto popular y reserva a los “veteranos” a los puestos de honor

La ejecutiva del PP de Sagunto ha aprobado por una unanimidad la lista que acompañará a Maribel Sáez hasta la alcaldía de la capital del Camp de Morvedre. La candidatura incorpora un alto porcentaje de nuevas caras, que conviven con candidatos ya conocidos, la mayoría de ellos en “puestos de honor”, como los ex alcaldes Alfredo Castelló y Sergio Muniesa, que a su vez el presidente del PP en Sagunto.

“Quiero agradecer a todos aquellos que se han sumado a nuestra gran familia, apostando claramente por el cambio en esta ciudad y como no, agradecer a aquellos integrantes de la candidatura que siempre están cuando los necesitamos”, ha declarado Maribel Sáez.

“Me he rodeado de gente cuya capacidad profesional está demostrada tanto en el sector privado, como en el público. Con años de trabajo a sus espaldas, pese a ser una candidatura joven, y que han compaginado con actividad social, perteneciendo en la mayoría de los casos al sector asociativo de la ciudad en todas sus áreas", explica Maribel Sáez.

“En el sector privado, he contado con profesionales del derecho, de la logística, marketing, economistas, autónomos de distintas áreas, trabajadores de los sectores más determinantes de la ciudad… Y en el sector público me he rodeado de representantes del sector educativo o sanitario, entre otras disciplinas”, indica Maribel Sáez.

“He buscado para esta nueva candidatura perfiles muy distintos pero que se complementan para realizar una gestión global y transversal de nuestra ciudad”, ha continuado la candidata del PP.

Al respecto, el presidente del partido Sergio Muniesa, ha declarado que “presentamos una lista ilusionante con el claro objetivo de salir a ganar la alcaldía, combina experiencia juventud y amor por nuestra ciudad. Hemos demostrado que se puede hacer las cosas diferentes y muchísimo mejor que lo están ahora. A los vecinos vamos a devolverles la ilusión y resolver los problemas que durante todos estos años han quedado en el olvido”.

Los puestos de la lista

Los primeros puestos de la lista corresponden como número 2 a Ximo Catalán. Funcionario, Profesor del Ciclo Formativo Integración Social y Personas con Dependencia.

Maestro de primaria y educación física y además es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con un MBA, un Máster Profesor Secundaria que compagina con su entrega a la salud y el deporte, en el q es un referente como Entrenador nacional de triatlón, y su pertenencia a diversas asociaciones de la ciudad, Director del Club Triatlon Morvedre de la ciudad y además Dirige una academia de Formación.

Número 3, Eva Cayuela, es Técnica Superior en administración, es la Responsable de gestión desde hace 30 años de una empresa multinacional líder en servicios marítimos, logísticos y portuarios con más de 50 años de experiencia portuaria en la ciudad. Es un referente en el mundo fallero siendo una de las primeras presidentas de nuestra ciudad.

Número 4 es Sara Cañada es una joven Empresaria, Licenciada en derecho, licenciada en criminologia, máster oficial ceu/icav mediación y resolución de conflictos en asuntos civiles, mercantiles laborales penales. Agente inmobiliaria registrada GVA. Agente CRS homologada (national association of realtors). Representante para la zona del Camp de Morvedre de ASICVAL (Asociación inmobiliarias Comunidad Valenciana). Miembro de Ajev, Asecam e Ivefa como empresaria.

Número 5, Antonino Muñoz es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia. Trabaja en una de las mayores consultoras de la Comunidad Valenciana, en las áreas de Gobierno Abierto y Comunicación Política. Responsable de participación, transparencia y RS. Compagina su faceta profesional con la coordinación del Futbol Base Sagunto.

Número 6, Christian Arriero Martin trabaja como Consultor Ejecutivo de Empresas y además es Técnico en Marketing.

Número 7 Diego Quintanilla Rubio, es Funcionario en Renfe y Tecnico Superior en Sistemas electrotécnicos y automatizados, músico y miembro destacado del colectivo fallero.

Número 8 Alvaro Rustarazo es Graduado en magisterio de Pedagogía terapéutica y educación primaria con formación en dirección y gestión de centros. Funcionario. Más de una década como docente en centros públicos de la comunidad valenciana. Actualmente director del colegio público de Quartell (Santa Anna). Ejerce su profesión también como Preparador de oposiciones en diferentes academias y sindicatos.

Número 9 Concepción Peiró, Terapeuta del Trastorno del Espectro Autista. Lleva desde hace una década trabajando con colectivos con capacidad especiales como Presidenta de DISCAMP y Vicepresidenta de ASPAU.

Número 10 Alicia Fabregat funcionaria jubilada, inició su actividad profesional en la empresa privada y durante más de 30 años ha trabajado en el Ayuntamiento de Sagunto con distintas responsabilidades. Muy activa también en el sector asociativo cultural y deportivo de la ciudad.

Maribel Sáez indica que “esta candidatura, los 28, es una prolongación de lo que yo soy. Gente preparada, formada, trabajadora, comprometida y que ama su ciudad. Una candidatura que comparte el propósito de hacerlo bien y con cariño para que nuestra ciudad sea ejemplo de gestión”.

“Mi candidatura está hecha por y para la gente que levanta esta ciudad. Mi propósito es mejorar la vida de los que me rodean, por lo tanto, mejorar la vida de mis vecinos, mejorar la vida en mi ciudad. Ese es mi compromiso. Para mí, cuidar a las personas, conocer sus necesidades y ayudarlas en todo lo posible es mi forma de ser, siempre lo he hecho y quiero seguir haciéndolo como alcaldesa de nuestra ciudad”, ha declarado Maribel Sáez.