Mazzolari: "Eliminaremos elementos sectarios como el requisito de Igualdad"

-Son días de balance. Se cumplen 100 días ya del PP gobernando la Diputación de Valencia. ¿Cuál es el que hace como vicepresidenta?

-Como vicepresidenta hago un balance positivo. Todavía no hemos arrancado con nuestro primer presupuesto, pero creo que había ganas de cambio. Es cierto que nos hemos pasado el verano pisando calle asistiendo a las fiestas de los pueblos, acompañando a los alcaldes y concejales. Y la verdad es que veo que hay buena aceptación en general en todos los pueblos donde vamos. Dicho esto, también estamos haciendo muchas cosas en este poco tiempo.

-¿Qué destacaría?

-Estamos poniendo las primeras piedras en temas son muy importantes. Yo destacaría la idea clara que desde el primer día se trabaja en traer los fondos europeos para las inversiones en proyectos importantes en los pueblos de la provincia.

Una oportunidad perdida en estos últimos cinco años de gobierno del Botánico en la diputación. La verdad es que no entendía muy bien el por qué había sido así.

En ese sentido lo hemos tenido claro desde el minuto uno. Hay un diputado exprofeso, Juan Ramón Adsuara, para temas de proyectos europeos que está súper implicado y que ha organizado un departamento.

-Precisamente ese es uno de los objetivos que destacó el presidente Mompó, atraer los fondos europeos. ¿Principalmente, en qué se van a invertir las partidas?

-Hay varias líneas de actuación en el tema de los fondos europeos. Está la línea de modernización y digitalización de nuestros ayuntamientos, por un lado.

Por otro lado, en noviembre hay unas jornadas en Rumanía también para la consecución de fondos europeos para el mantenimiento de nuestro patrimonio histórico artístico. Es una línea muy importante de subvención porque en todos los pueblos hay una iglesia. En muchos hay un lavadero, un molino, hay un poblado íbero, alguna estructura romana. Tenemos una amplia variedad de restos arqueológicos. Todos ellos en su conjunto forman el patrimonio histórico artístico de lo que es la provincia de Valencia.

Entonces, en los anteriores gobiernos del Partido Popular siempre ha habido una línea de subvención para el mantenimiento de este patrimonio histórico artístico que ha servido a los municipios para la elaboración de sus rutas turísticas. Algo que les ha proporcionado la llegada de visitantes y de turistas. Y, por tanto, ha mejorado o ha incrementado la economía local, es decir, al final ha repercutido para bien en los vecinos de la localidad. Esta línea de subvención con el plan de inversiones de la Diputación desapareció. Y nosotros nos estamos planteando recuperarla y, además, potenciarla a través de estas ayudas que pueden venir de fondos europeos.

Otra línea importante de los fondos europeos es todo aquello que tiene que ver con combatir la despoblación. Todas aquellas iniciativas íntimamente ligadas con el de la digitalización de esos municipios.

Vamos a conectar localidades con carriles ciclopeatonales

-Recientemente usted como responsables de Carreteras estuvo en Bruselas planteando un modelo carreteras sostenibles, ¿en qué consiste y cómo se va a avanzar en esta materia?

-Lo que hemos bautizado como la humanización de las carreteras significa que se pueden hacer carreteras de forma compatible con los objetivos del desarrollo sostenible, que tengan en cuenta a las personas. Si se conectan dos localidades vecinas se van a proyectar carriles ciclopeatonales, no solo carriles para ciclistas sino carriles ciclopeatonales. Pongo como ejemplo la carretera Oliva-Piles que es un trayecto de un kilómetro y medio apenas donde los niños de Piles van andando al instituto de Oliva y otros muchos más que tengo en mente como es uno que les voy a proponer a Estivella y a Cheste. Vamos a intentar vertebrar el territorio y conectar los pueblos de la provincia con este tipo de vías.

También hemos incorporado en los pliegos de condiciones la descarbonización de las carreteras, es decir, pedimos un mínimo de calidad y prohibimos determinados elementos en las mezclas vitaminadas del asfalto.

Sin dejar de lado el seguir trabajando por eliminar los puntos de alta accidentalidad en la provincia que cada vez son menos, pero todavía hay trabajo por hacer como es el caso de la carretera de Torrent, Montserrat y Montroy.

Eliminaremos elementos sectarios como el plan de Igualdad como requisito para pedir ayudas

-¿Cuál es el estado actual de las carreteras que compiten a la Diputación?

-Hago un balance positivo. Hay que reconocer que todos los gobiernos han sido responsables y que periódicamente está habiendo un presupuesto importante por parte de las distintas corporaciones que han gobernado la Diputación para no abandonar las carreteras.

Contamos con 1.800 kilómetros de carreteras en toda la provincia. Difícilmente en una legislatura se llega a todo. Ni en una ni en dos. Pero el estado de las carreteras o la implicación de la Diputación en carreteras ha sido una constante de los diferentes gobiernos.

-El PSPV no hace el mismo balance de los 100 días, vierte críticas por "no tener proyecto", dicen, y augura "tiempos de clientelismo". ¿Qué opinión te mereces?

-No nos han dado ni los 100 días de cortesía, que ellos bien saben que no son suficientes porque la acción política de un gobierno se refleja en la elaboración de los presupuestos. Ahí se marcan las líneas maestras del gobierno.

Yo les diría que tengan un poco de paciencia, que por supuesto que va a haber acción política y por supuesto que van a desaparecer muchos conceptos muy sectarios en algunas acciones que se van a llevar a término.

-¿Qué conceptos son los sectarios?

-Pues por ejemplo, estando de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres, no vemos que sea necesario obligar a los municipios a que tengan un plan de igualdad para recibir inversiones para sus municipios. Las inversiones para los municipios deben atender a necesidades reales y tiene que ser más que suficiente que venga un alcalde, sea del color político que sea, y te manifieste cuál es la necesidad de su municipio para que la Diputación le dé ayuda. No que ante esa solicitud sea previo y preceptivo tener un plan de igualdad, por ejemplo.

-Otro avance en esa línea que la Diputación ya ha tomado es eliminar las ayudas a entidades que el propio Mompó ha calificado como catalanistas. ¿Se han encontrado muchos chiringuitos?

-En cuanto al número de chiringuitos, me siento incapaz de cuantificarlos porque es difícil clasificar determinadas ayudas a ciertas asociaciones y entidades como chiringuitos. Creo que ahí tenemos que ser un poco prudentes. Algunos sí estaban claros.

Además, en ayudas nominativas, ayudas con nombres y apellidos, que no los califico de chiringuitos, nos hemos encontrado un presupuesto inicial de 38 millones de euros al que luego se le hizo una modificación y llegó a pasar de 42 millones de euros. Es mucho dinero, teniendo en cuenta que es incluso más que el fondo de cooperación de 40 millones de euros que reciben todos los ayuntamientos, nos ha llamado mucha la atención.

Entonces sí que estamos haciendo una revisión de esas ayudas para dejar aquellas que sean necesarias y para reestructurar otras.

-¿A cuántas entidades y de qué cantidad?

-No te puedes hacer a la idea porque las necesidades son dispares y la entidad de las asociaciones también. Me explico, hay ayudas de 10.000, de 25.000 y de 300.000.

Luego el PSPV critica el clientelismo?, pues vaya, el clientelismo es el que han escondido ellos estos años atrás. En mi área dentro de Carreteras y Movilidad Sostenible, esas ayudas a movilidad sostenible, esas subvenciones que tenían que estar reguladas dentro de la línea de subvención del Plan Reacciona, pues me he encontrado tres decretos del presidente a tres municipios, a uno 300.000 y los otros dos 250.000, a cada uno de ellos para hacer el proyecto de movilidad sostenible que quieran. Es decir, ni tan siquiera han presentado el proyecto para que se les dé la ayuda. No sé si es que eran los más guapos, los más necesitados de la provincia, los más amigos de sus amigos, no lo sé. Eso sí que es clientelismo.

-A nivel del partido, eres secretaria general a nivel provincial. ¿Cómo vas a impulsar la vida de partido?

-Nosotros estamos ya haciendo comarcales y estamos ya trabajando el partido. No hemos dejado de trabajar el partido ni de tomar determinadas decisiones, en algunos casos no agradables con algunos compañeros. Pero bueno, la vida del partido es así.

El partido estaba todavía deshecho

-¿Desagradable para qué compañeros?

-Hemos tenido que nombrar algunas juntas gestoras en algunos municipios de la provincia, porque evidentemente no estábamos en condiciones, ni en periodo preelectoral ni en postelectoral en el que estamos de hacer congresos. Entonces hemos tenido que tomar decisiones drásticas para que el partido siga vivo, constituyendo juntas gestoras.

Y también estamos abriendo expedientes de información interna, uno de ellos es el de San Antonio de Benagéber

-¿Se va a poner el foco en zonas que se resisten al PP como el cinturón rojo, la Veja Baja, La Ribera, ¿Qué dificultades encontráis ahí?

Nos encontramos dificultades de no llegar a determinados colectivos y nos encontramos en que todavía el partido en la provincia de Valencia estaba muy deshecho, muy desaparecido. Las elecciones del 2019 nos fueron muy mal. Se ha trabajo mucho y se ha notado en estas elecciones del 2023, pero todavía queda mucho más por hacer.

Los procesos de renovación del partido, los procesos congresuales locales, tuvimos que abordarlos en plena pospandemia con un montón de dificultades para la celebración de los mismos, con lo cual no pudimos hacerlos al uso, como se venían haciendo, marcando dos o tres días. Para celebrarlos tenían que ser congresos controlados, en cuanto al acceso a las sedes para votar. Y entonces fuimos poco a poco.

Somos muchos municipios y hemos ido a las elecciones del 2023 con un partido ampliamente renovado, pero no hemos podido abordar esa renovación como nos hubiera gustado al 100% en todos los pueblos.

En concreto, en el área metropolitana nos ha pasado eso, en algunos de los municipios no hemos podido abordar la renovación del partido como nos hubiera gustado para tenerlo preparado de cara a las elecciones, a la realización o a la elaboración de las listas de los candidatos, por tanto seguimos trabajando en ello.

-¿En qué municipios están trabajando en la reconfiguración del partido?

-En aquellos municipios donde no pudimos abordar el proceso congresual. Llegó un momento que teníamos que dedicarnos a hacer listas electorales. La provincia es muy grande y ya no podíamos estar renovando juntas directivas.

Ahora estamos trabajando en esos municipios para que, hasta que pueda celebrarse ese congreso, por lo menos sí tengan una junta que sea la cabeza que dirija el partido a nivel local. Estamos haciendo reuniones comarcales, como te he dicho, semanalmente.

Intentamos reorganizar la estructura comarcal y luego ya descendemos a la local. Por ejemplo, se hizo ya la comarcal de la comarca Buñol-Chiva, donde tras las elecciones nos habíamos quedado sin coordinador comarcal por dimisión por temas personales de la que hasta ahora había sido la coordinadora comarcal. Ya establecimos quién era el nuevo coordinador comarcal.

Esta semana hemos tenido la reunión comarcal del Camp de Turia y la semana que viene la de la Vega Baja.

En Picassent nos dimitió toda la junta directiva en pleno porque estaba en desacuerdo con la candidatura. Ahí va a ver un cambio, ya lo ha habido, pero va a haber más cambios...

El partido va a tender las necesidades de cada localidad, es un traje a medida, no hay nada hecho ni hay un patrón común, hay que analizar la realidad del partido, la realidad institucional y los resultados electorales.