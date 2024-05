El Gobierno usa el bulo de la ONU para "chantajear" a las CCAA de PP-Vox

La presidenta de Les Corts denuncia una "vulneración de poderes" al recibir una carta del Ministerio con órdenes acerca de la ley de la Concordia.

El Gobierno da un paso más en su estrategia para tumbar la ley de la Concordia de los gobiernos autonómicos de PP-Vox que pretende reconocer a las víctimas del terrorismo islámico y de ETA así como del Frente Popular durante la Segunda República. Después de que Pedro Sánchez denunciara de forma opaca el proyecto de ley ante la ONU y recibiera como respuesta un informe escueto de tres cuestionados relatores que le respaldan, lo usa para instar al Gobierno valenciano a "respetar los derechos humanos".

A través de una carta, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remitido una misiva a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) en la que le amedrenta por la ley de la Concordia aprobadas o en tramitación en las comunidades autónomas gobernadas por PP-Vox, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. Torres le recuerda que toda acción legislativa, tanto a nivel estatal como autonómico, "está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España". Y también le ordena directamente a remitir a los grupos parlamentarios el informe de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia de la Comunidad Valenciana y otras autonomías.

Unas órdenes que la presidenta de Las Cortes Valencianas ha calificado como "chantaje", "injerencia" y una "vulneración de poderes" por parte del Gobierno de España en la actividad legislativa autonómica. Con contundencia de forma pública mediante una rueda de prensa espontánea ha rechazado las órdenes que le ha remitido el ministro. "Es inaudito que un ministró chantajee a la presidencia del legislativo autonómico insinuando que se está incumpliendo el derecho internacional", ha denunciado.

El bulo del informe de la ONU

Como las propias Naciones Unidas ha reconocido, el citado informe no es una resolución oficial de la ONU sino la opinión de tres relatores como respuesta a "los bulos" que Pedro Sánchez ha denunciado sobre las leyes de Concordia que denuncian un supuesto "blanqueamiento del franquismo".

Por ello, la presidenta de Las Cortes Valencianas ha deslegitimado el informe de los relatores y, por ende, la carta del Ministerio rechazando trasladar el informe a los grupos y ha afirmado que, si el ministro quiere, puede presentarlo por el registro de Les Corts para que pase por la Mesa de la cámara y se haga llegar a PP, PSPV, Compromís y Vox. Además, ha asegurado que "en principio" no contempla contestar a Torres.

En esta línea, el portavoz de Vox asegura que es un "informe prefabricado" destacando que uno de los relatores, representa "al país tan democrática como Arabia Saudí que no defiende los derechos humanos y no nos merece demasiado reconocimiento". Yo no le diría un violador que redactará el delito de violaciones", ha ejemplificado.

Por su parte, el portavoz del PP que ya desmontó punto por punto el informe de los relatores de la ONU, Miguel Barrachina, ha destacado que en primer lugar "lo normal" sería que Pedro Sánchez diera a conocer "la carta que envió a la ONU". "Desconocemos la cantidad de bulos lanzadas sobre sus comunidades autónomas". Y recuerda que Pedro Sánchez también rechazó "en todo momento" un informe similar emitido por relatores de la ONU sobre el referéndum de Cataluña.