Picassent: 7 concejales y 7 asesores con sueldo "y no leen ni un folio"

El equipo de gobierno vota en contra de la "cita previa" obligada con el argumento de no haber podido leer el informe.

Una moción en el Ayuntamiento de Picassent sobre la obligatoriedad de pedir cita previa en el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) generó sin embargo una situación de tierra trágame para el equipo de gobierno de la alcaldesa, Conxa García, del PSOE junto a Compromís.

En concreto, la oposición de PP y Vox criticaba en la moción que se pusiera la cita previa obligada y pedían que los ciudadanos pudieran dirigirse a la OAC presencialmente. La portavoz del PP, Imma Gonzàlez, señalaba además que esta obligatoriedad de cita previa exclusiva no sería legal.

Sin embargo, pese a que el equipo de gobierno lo reconoció, el PSOE y Compromís votaron en contra con el argumento de no haber podido leer el informe del secretario del Ayuntamiento. Esto provocó el rapapolvo del concejal del PP, Juanma Bernal, que tachó de surrealista la respuesta.

“Me dicen que un equipo que tiene siete concejales liberados y otros siete asesores a sueldo me dice que el informe jurídico que se emitió ayer a mediodía no lo han podido estudiar. Aquí hay una oposición con un concejal que llegó en un vuelo a las 9 de la noche, nos reunimos a las 10 de la noche, y el gobierno con catorce liberados no ha leído una hoja”, deja en evidencia Juanma Bernal al gobierno de Conxa García.