Bronca en el PSOE de Xàtiva por las formas de Cerdà en la lista: “no da la cara”

Concejales socialistas denuncian que el alcalde les excluye de la lista “con un whatsapp” y que mientras se pagan prebendas incluyendo a la tránsfuga de Ciudadanos

La lista del PSOE de Xàtiva para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo que encabeza el alcalde Roger Cerdà ha provocado zozobra en el partido por la exclusión de algunos concejales actuales y las formas empleadas por Roger Cerdà para hacerlo.

Una de las actuales ediles socialistas excluidas, Mariola Sanchis, responsable de Biblioteca Municipal, Archivo Municipal y Promoción Lingüística, se enteró de que no iba en la lista del PSOE a través de un whatsapp mandado una hora antes de la asamblea para ratificar la lista.

Para muchos socialistas de Xàtiva, estas no son formas, pues “Roger Cerdà no ha dado la cara, no ha tenido otra comunicación con las personas y concejales excluidos de la lista del PSOE ni telefónica ni mucho menos presencial, y eso que coinciden en el Ayuntamiento y se han visto horas o días antes”.

En las explicaciones mandadas por Roger Cerdà para despachar a algunos de sus ediles fuera de la lista, el alcalde argumenta “una importante renovación que hace inviable tu continuidad”, pero militantes del PSOE de Xàtiva no compran esta versión, “primero, porque el propio Roger Cerdà lleva de concejal 20 años y ya ocho de alcalde, tanto que criticaba estar tanto tiempo”.

“Y segundo, porque nos venden como renovación la inclusión en la lista del PSOE de la actual concejal de Fallas y Gran Teatre, María Beltrán, que abandonó Ciudadanos en septiembre de 2021 para pasar al grupo de no adscritos y así poder seguir con sus competencias en el gobierno municipal”, señalan fuentes del PSOE de Xàtiva.

Asimismo, fuentes socialistas de Xàtiva defienden la continuidad de concejales excluidos por Roger Cerdà como Mariola Sanchis, que “en sus ocho años como edil sin percibir dedicación ni parcial ni total ha afrontado grandes retos como la gestión de la Policía Local, que ha sido fuente de conflictos y reivindicaciones, o la promoción turística de Xàtiva, con participaciones en FITUR y en otras ferias de gran calado, para que ahora les tiren con un whatsapp”.