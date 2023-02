El alcalde de Xàtiva suspende un acto por miedo a protestas de la Policía Local

El candidato del PP, Marcos Sanchis, denuncia que el socialista Roger Cerdà “se esconde de los agentes en lugar de sentarse a negociar y resolver los problemas”

El pasado viernes 24 de febrero estaba previsto celebrar el día de la Policía Local de Xàtiva, acto que estaba convocado y se iba a hacer en el Gran Teatro, y sorpresivamente se anuló. Este hecho ha provocado que el candidato del PP, Marcos Sanchis, denuncie que el alcalde socialista Roger Cerdà “se esconde de la Policía Local hasta el punto de suspender el día de la Policía Local en lugar de resolver los problemas de los agentes”.

“¿A qué tiene miedo Roger Cerdà, de qué se oculta?”, se ha preguntado Marcos Sanchis. Para el dirigente popular, “detrás de esta nueva táctica de escapismo de Roger Cerdà está el malestar de los agentes de la Policía Local, que se niegan a realizar servicios extraordinarios hasta que se arregle el acuerdo firmado hace 5 años, y han criticado los constantes incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, como la implantación de la jornada de las 35 horas o el pago de las horas extra".

El candidato del PP ha indicado que, “Roger Cerdà, por miedo a posibles protestas de los agentes, hace lo que mejor sabe, el avestruz y esconde la cabeza bajo tierra esperando que escampe el problema, en lugar de enfrentarse a ello y solucionarlo como haría un alcalde responsable”.

“El día de la Policía Local que es un acto positivo de reconocimiento al trabajo de nuestros policías locales, acaba siendo suspendido porque el alcalde vuelve a demostrar su incapacidad para hacer frente a los problemas de Xàtiva. Ni Xàtiva como ciudad, ni nuestra Policía Local merecen un alcalde que prefiera jugar al escondite en lugar de sentarse en una mesa, hablar, negociar, y resolver el conflicto”, ha subrayado Marcos Sanchis.

El candidato del PP a la alcaldía ha indicado además que “la falta de solución del conflicto, negándose el Ayuntamiento a abonar las horas extra, ya se ha hecho notar en eventos como la Cabalgata del Ninot. Ante la cercanía de las fallas no podemos permitirnos tener en las calles dotaciones insuficientes de policías locales por la desidia de Roger Cerdà, porque ello repercute en la seguridad y pacífica convivencia de los ciudadanos”.

Por ello, Marcos Sanchis ha pedido a Roger Cerdà que “solucione de una vez las discrepancias con la Policía Local y atienda las peticiones de los agentes para que en Xàtiva haya un servicio de calidad. Que no espere a que en mayo los ciudadanos lo echen en las urnas para resolver el conflicto porque no merecemos estar estos meses así”. “Si Roger Cerdà no hace nada, desde el PP muestran su máximo compromiso en desatascar este problema si tras el 28 de mayo alcanzamos la alcaldía”, se ha comprometido Marcos Sanchis.