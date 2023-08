PP de Cabanes recurre al Síndic por expedientes económicos que le niegan

García ha dicho que este recurso se realiza con el objetivo de salvar los derechos de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento del marco legal vigente. En sus palabras, "como oposición, no solo tenemos la responsabilidad, sino también el deber de supervisar el pacto de intereses que está en el gobierno de Cabanes. Aunque el alcalde de Compromís y la regidora socialista de Hacienda no están de acuerdo, es su obligación cumplir con este trabajo".

Recordando su solicitud de junio, donde pedía copias del estado de ejecución de los gastos e ingresos del municipio, García ha subrayado que han pasado casi dos meses y aún no han recibido respuesta. Añadió que, si el alcalde David Casanova y su concejala de Hacienda, Virginia Martí, decidieron no cumplir con la ley, el Partido Popular no se quedará inactivo.

La concejala enfatizó que la negación de esta información no afecta solo al Partido Popular, sino a todos los habitantes del municipio que pagan sus impuestos y merecen conocer el estado de las finanzas municipales. "El Partido Popular defiende la transparencia, la participación y el acceso a la información. Estamos preparados para luchar por nuestro pueblo, informar a nuestros ciudadanos y asegurar que sus demandas sean atendidas y sus problemas resueltos", afirmó García.

Finalmente, García reiteró que el partido está al lado de la ciudadanía para asegurar que sus derechos no sean vulnerados, independientemente de quién esté en el gobierno. "Nuestro compromiso es firme y estamos dispuestos a defender la información y la transparencia en Cabanes", concluyó.