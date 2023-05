El alcalde socialista de Almussafes pronostica el fin de Ximo Puig y del Botànic

El socialista Toni González reconoce que la izquierda va bajando en las encuestas y considera que Podemos no entrará en Les Corts, lo que supone su fin en la Generalitat

Ximo Puig y el gobierno del Botànic entre PSOE, Compromís y Unidas Podemos no repetirá al frente de la Generalitat Valenciana el próximo 28 de mayo. No, no es una frase mitinera de algún dirigente del PP, sino el análisis que ha hecho públicamente el alcalde socialista de Almussafes, Toni González, durante su intervención en el programa de Juanma Doménech en Plaza Radio.

Para Toni González, del PSOE, su partido y la izquierda valenciana en general muestra una tendencia a la baja en las encuestas, por lo que no sumarán mayoría el 28 de mayo. “Hace un año te hubiera dicho que sí, que sí repite el Botànic, pero la media de las encuestas de los dos últimos meses ha ido cada vez a peor y no tengo claro que Podemos vaya a llegar al 5%. Si hacemos la media de las encuestas de los últimos meses, es difícil reeditar el Botànic”, indica el alcalde socialista de Almussafes.

Para Toni González, la participación es fundamental y cree que la lluvia puede afectar, “porque la izquierda siempre nos ha afectado la baja participación y los partidos de derechas tienen una militancia muy fiel”. “Los votantes a nivel nacional y a nivel autonómico lo tienen muy claro”, señala el alcalde del PSOE, en referencia a que a nivel municipal hay gente que votará al PSOE pero luego a nivel autonómico puede cambiar la papeleta al PP.