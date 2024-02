Mazón reclama 130 milions per al soterrament de les vies del tren a Alfafar

El president reitera la seua petició per a reunir-se “urgentment” amb Óscar Puente perquè “no podem tolerar més morts".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamat 130 milions al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per al soterrament de les vies del tren a Alfafar, Benetússer i Sedaví i la inclusió d'esta obra en els pressupostos generals de l'Estat.

Així ho ha destacat el cap del Consell després de la reunió mantinguda amb els alcaldes d'Alfafar, Benetússer i Sedaví i amb representants de la plataforma d'afectats per este pas a nivell en la qual ha presentat l'estudi de solucions per al soterrament de les vies, juntament amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas.

Carlos Mazón ha subratllat el compromís de la Generalitat per a posar fi a “esta reivindicació històrica” que acumula quasi un centenar de morts des de fa quaranta anys. En este sentit, ha recordat que “fa un mes ens vam comprometre a dur a terme una actualització expressa que concrete la solució al soterrament de les vies i hui ja comptem amb una solució perfectament viable i econòmicament raonable”.

Així, ha manifestat que “hem complit amb la nostra obligació, encara que no tenim competència per a fer-ho i no són recursos que corresponen a la Generalitat Valenciana”.

El cap del Consell ha explicat que la Generalitat xifra en 130 milions la inversió necessària per a dur a terme el soterrament d'este pas a nivell que ha qualificat de “punt negre” i pel qual cada dia circulen 163 trens i creuen 1.400 vehicles.

En este sentit, Carlos Mazón ha assenyalat que posarà immediatament a la disposició del Ministeri este estudi, amb el qual ja comptava la Generalitat i que s'ha adaptat a la legislació vigent, a més d'actualitzar-li els imports “perquè ningú tinga excuses davant els pròxims pressupostos generals de l'Estat”

En esta línia ha afegit que “mentre el Govern d'Espanya continua abordant al 100 % passos subterranis necessaris en altres parts d'Espanya ací continuem dormint el somni dels justos”.

Per això, ha reiterat la seua petició per a reunir-se “urgentment” amb el ministre Óscar Puente per a abordar este assumpte i l'execució del 70 % del Pla de rodalia que seguix pendent.

De la mateixa manera, ha recordat la necessitat de sumar suports amb la resta de les forces polítiques de la Comunitat perquè “no podem tolerar més morts” i ha demanat “la màxima implicació i pressió de tots”.

Este estudi es remetrà al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible amb el suport dels ajuntaments d'Alfafar, Benetússer i Sedaví, així com de la plataforma d'afectats pel pas a nivell.

Característiques de l'estudi

L'estudi de la Generalitat per al soterrament de les vies del tren a Alfafar proposa soterrar la doble via existent, així com l'estació, a fi d'eliminar la barrera que suposa la via al seu pas per Alfafar, Benetússer i Sedaví.

L'estudi s'ha dissenyat perquè el soterrament i la posada en servici de la nova infraestructura puga estar conclòs en 24 mesos. Planteja una actuació de 2.800 metres de longitud i inclou la construcció d'una nova estació per a Benetússer-Alfafar, diferents passos davall de la via i l'habilitació d'una passarel·la per als vianants sobre esta, entre altres actuacions.

Igualment, preveu una partida per a urbanitzar adequadament la zona que està cridada a ser el gran eix urbà d'esta zona en la qual viuen prop de 50.000 habitants.