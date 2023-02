Los lanzamientos de música más esperados de la semana

El último viernes de febrero viene cargado de novedades musicales, desde el nuevo disco de Karol G hasta una nueva colaboración entre The Weekend y Ariana Grande.

Este viernes 24 de febrero llegarán a las diferentes plataformas de streaming miles de nuevas canciones, entre las que destacan en el panorama español el nuevo single de Ana Mena llamado 'Me he pillado x ti" en colaboración con Natalia Lacunza, que formará parte de su nuevo disco 'Bellodrama' que saldrá a la venta el 24 de marzo.

Belén Aguilera, es otra de las artistas que más está creciendo en España los últimos meses, publicando canciones como 'Copiloto' o 'Antagonista', que han sido virales a través de Tik Tok, o su último álbum titulado 'Superpop'. Concluye su mejor mes a nivel de oyentes en Spotify entrando en el Top 20 de las canciones más reproducidas en España con el anuncio del estreno de 'GALGO' para este viernes.

Karol G no se queda atrás tras anunciar en sus redes sociales su cuarto álbum de estudio 'Mañana será bonito', en el que contará con la participación de artistas como Quevedo, Romeo Santos, Shakira, Justin Quiles, Bad Gyal, Sech y muchos más. La intérprete de 'Provenza', quien acaba de cerrar una participación en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, comunicó con una fotografía acompañada de Shakira confirmando el rumor que ya corría entre sus fanáticos: sí, las colombianas cantarán juntas.

El cantante internacional The Weeknd también a querido formar parte de estos estrenos publicando un remix de su canción 'Die For You' en colaboración con la galardonada en los premios Grammys Ariana Grande, quien ha permanecido fuera del panorama musical desde el lanzamiento de su último disco en 2020, debido a su participación como uno de los personajes principales en la adaptación del musical Wicked a la gran pantalla interpretando al personaje Glinda.