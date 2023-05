San Isidro 2ª. Puerta Grande para Emilio de Justo en su retono a Las Ventas

Emilio de Justo corta dos orejas y abre la Puerta Grande en su retorno a Las Ventas y Rufo suma un trofeo, en tarde de exageraciones

Se recibió con una gran ovación a Emilio de Justo, que retornaba a la Plaza de Las Ventas tras el percance del año pasado. La temporada le está siendo propicia y su objetivo era revalidarla en Madrid en la primera de sus tardes anunciadas.

Perdió un posible trofeo al fallar a espadas en el segundo. El ambiente lo tenía a favor. El de Garcigrande tenía movilidad, se desplazaba y repetía, virtudes que aprovechó el extremeño tras elegir con acierto los terrenos que se encuentran entre los tendidos 5 y 6. Allí se encontraba más resguardado del viento. Series cortas, firme y variado, con ganas y disposición pese a las dificultades del más encarado del festejo. Solo el mal uso de los aceros le impidió tocar pelo. El público, no nos olvidemos, estaba con él.

Derechazo de Emilio de Justo

Emilio de Justo abre la primera Puerta Grande del ciclo

La oportunidad se le presentó realmente a Emilio de Justo en el quinto, un toro noble y con humillación, que fue aprovechado con su toreo de mano baja, despacio y encajado. Destacó el extremeño en una serie con la mano diestra. La faena tuvo el defecto de la falta de continuidad. Algo ligero en las trincheras por bajo y por momentos algo despegado, en una faena que concluyó con una entera caída.

Largo pase de pecho del extremeño.

Y ahí se produjo la división. La faena era de oreja y el palco se excedió al conceder la segunda. Luego de aguantar bien el pañuelo para la primera, apenas se lo pensó para la segunda. Como se excedió al sacar el pañuelo azul, que suponía la vuelta al ruedo para el toro de Garcigrande. Decisiones ambas que fueron protestadas.

Trofeo para Tomás Rufo

No quiso ser convidado de piedra Tomás Rufo, quien inició su faena de muleta de rodillas al tercero por el pitón derecho. Se dejaba el toro y el toledano se mostró listo, aguantando, perdiendo pasos para prepararse para el obligado con el que cerraba las series. Labor algo corta, por debajo de las posibilidades del toro.

El palco sacó su pañuelo blanco en atención a la petición mayoritaria. Había ganas de jarana, de fiesta, sin valorar que un trofeo en Madrid supone mucho y exige mucho más para su concesión.

Con el sexto, un toro que se paraba, falto de casta y clase, Rufo no se acopló, sin acabar de estar a gusto.

Morante no lo ve claro

Como tampoco estuvo a gusto Morante. Ya sabemos que el de la Puebla es así. Que unos días toca una faena de arena y otros llega la cal. Y que hay que tener paciencia. Y que si estuvo magnífico hace unos días en Sevilla, todos los días no se puede comer jamón del bueno.

Desde el principio Morante no lo vio claro. Sencillamente, no quiso verlo. Abrevió en los dos toros y estuvo rematadamente mal con la espada y el verduguillo. Dos minutos de burla y ocho de pasión con los aceros. Previamente, tan solo se había dedicado a quitar moscas a sus toros, sobre todo al cuarto. Y poco más. A estas alturas a más de uno le puede quedar la duda de si su lote fue bueno, malo o mediopensionista. No lo dejó ver. Al primero se le pegó en exceso y al otro, mantazos por doquier. Otro día será.

La segunda fue una tarde de Puerta Grande, de oreja y de excesos por parte del palco, tanto en la concesión de los trofeos, como en la premiar con una vuelta a un toro que no hizo méritos suficientes para tal honor, salvo el de dejarse en el último tercio, el de muleta.

Reseña:

Plaza de Las Ventas. 2ª de Feria de San Isidro. Lleno de "No hay billetes"

Toros de Garcigrande, justos de trapío y juego desigual.

Morante de la Puebla. Pitos y pitos.

Emilio de Justo. Ovación y dos orejas.

Tomás Rufo. Oreja y silencio

Destacaron en las Cuadrillas:

Destacaron: Fernando Sánchez, Andrés Revuelta y Juan José Trujillo.

San Isidro, programa cultural

Azulejo en homenaje al diestro Andrés Hernando

La Comunidad de Madrid ha rendido un homenaje al torero segoviano Andrés Hernando, descubriendo un azulejo conmemorativo en los bajos del tendido 1 de la Plaza de las Ventas con motivo de su trayectoria artística, al cumplirse el 60º aniversario de su alternativa como matador de toros en Segovia.