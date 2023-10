Sexta Feria de Otoño. Los Victorino le abren la Puerta Grande a Borja Jiménez

Victorino firma una gran corrida de toros, a tres de los cuales Borja Jiménez les corta una oreja, que le abran la Puerta Grande. Román resulta herido y se va abnegado. Valadez da la cara.

Loor a los diestros que dieron la cara ante una corrida seria, algunos toros inexplicablemente protestados de salida y luego aplaudidos justamente en el arrastre. Loor a Román que sufrió una grave cornada del primero del festejo, muy astifino, en un derrote certero que le hirió en el muslo derecho y pese a lo cual quiso quedarse en el ruedo para despedirlo hasta el final. Y loor y gloria para Borja Jiménez, que cortó tres orejas y salió en volandas por la Puerta Grande de Las Ventas.

Borja, satisfecho y feliz por sumar tres apéndices.

La tarde fue muy interesante. De mucho interés. Para no aburrirse. Para no perder ni un segundo la atención. Los de Victorino no defraudaron más que a aquellos que los protestaban de salida y se veían obligados a aplaudirlos en el arrastre merced a su casta y emocionante juego.

Los de Victorino no defraudaron

Encomiable fue la breve presencia de Román, al que hirió el primero del festejo. Un toro justo de fuerzas, sí, pero con la casta propia de la casa, que lo mantuvo en pie hasta el final. Un toro muy astifino que en una colada, un derrote seco, le metió el pitón al valenciano produciéndole una herida grave de 20 cm. en el muslo derecho. Ni se miró el valenciano, le pusieron un torniquete y aguantó hasta la estocada final.

Román sufre una cornada que le infiere el primero en un derrote seco.

Su cara de lamento mientras era llevado a la enfermería era un poema. "Lo siento, no he podido hacer más", decía el torero para ponerse en las manos expertas del Dr. García Padrós y su equipo.

Así las cosas, Borja Jiménez, que ya había hecho acto de presencia en un quite al primero, quedaba en la plaza con el difícil compromiso de lidiar tres victorinos. Nadie presagiaba lo que habría de suceder a continuación. Y lo que sucedió puso a toda la plaza de acuerdo.

Borja Jiménez, tres faenas, tres orejas

Borja bregó al segundo, llevándolo hasta los medios, capote bajo, con poderoso mando hasta domeñar la humillada embestida del victorino. Tuvo un detalle curioso "Perico" que más abajo descubriremos. El toro, encastado, muy serio y exigente, le fue pidiendo el carnet de torero sevillano. Y este se lo fue mostrando, muy firme, por ambos pitones. Sensacionales los naturales finales. Faena de mucho mérito y emoción, que tras un espadazo defectuoso le valió la primera oreja.

Cierra la brega Borja con una media, muy seguro.

El segundo trofeo le llegaría en el cuarto al que Leo Valadez quitó por delantales. Flojo en la muleta, pero encastado en su embestida, destacó por el pitón izquierdo, que Borja supo aprovechar. Muy cruzado, aguantando los gañafones de quien le plantó pelea. Y por el derecho, una serie muy despacio que remató de un soberbio pase de pecho.

Faena de una oreja, que ya le abría la Puerta Grande

Otra tanda por el mismo pitón, mandando en unos muletazos, robados en otros y el martinete para rematar con el de pecho, largo y profundo. Tomó la espada y dejó entonces unos bellos naturales de costado que subieron aún más la temperatura en los tendidos. Otra estocada defectuosa rubricó una faena de emociones y sentimientos que le permitió pasea otra oreja.

Jiménez toreando al natural muy asentado.

Ya tenía el de Espartinas abierta la Puerta Grande, pero quería más, tenía hambre de mayor triunfo. Por eso se fue a portagayola, sin necesitarlo, pero con la ambición de quien quiere refrendar el éxito hasta entonces cosechado.

Picó bien Juan Francisco Peña al cierra plaza de Victorino, un toro encastado, exigente y que humillaba no por docilidad, sino por codicia, por ganas de querer coger. Y Borja de nuevo, con ambición, lo aprovechó. Probó por el derecho y siguió por el izquierdo, muy cruzado, que así es como tenía que hacerlo, así es como conseguiría poderlo.

Ambición y sed de triunfo de Borja

Valor, gusto e improvisación. Cuando ya por el izquierdo, el de victorino no se dejaba engañar más, cambió de pitón y salió airoso. Aún hubo tiempo para unos doblados, que tras una entera tendida, le dio la gran satisfacción de cortar la tercera oreja de la tarde. De su tarde. De su gran tarde.

Aprovechando al de Victorino lo poco que tenía por el derecho.

El hidrocálido Leo Valadez dio la cara. Quiso recibir por verónicas al tercero, se mostró dispuesto, lo intentó por ambos pitones, pero no pudo ser. Se fue a portagayola en el quinto, -al que bregó sensacional Rafael González-, cuya complicación se hizo patente.

La casta tiene eso. Con peligro sordo, el manito de Aguascalientes aguantó con mucho mérito, pero su intento fue en vano, pues las dificultades del segundo de su lote tampoco le dejaron ver, más de su voluntad y aseado quehacer.

Leo Valadez dejó también la impronta de sus ganas con capote y muleta

Loor a Victorino Martín, cuyos toros derrocharon casta, dieron espectáculo y sembraron de emoción el ruedo de Las Ventas. Loor a Román y a Leo Valadez. Y loor y gloria a quien se llevó tres orejas en el esportón, - Borja Jiménez-, y el reconocimiento del público venteño, que le despidió mientras salía por la Puerta Grande de la monumental al grito unánime de "torero, torero, torero..."

Reseña del festejo:

Plaza de Toros de Las Ventas. 6ª de la Feria de Otoño.

Toros de Victorino Martín. Corrida muy exigente, seria y encastada. Primero y tercero, justos de fuerzas. Con peligro sordo el quinto.

Román Collado "Román". Ovación con Saludos, en el único que estoqueó.

Borja Jiménez. Oreja, Oreja y Oreja.

Leo Valadez. Silencio y Silencio.

Cuadrillas:

Destacó a caballo: Juan Francisco Peña. En la brega: Rafael González y Curro Vivas. Y en banderillas: Rafael González y Curro Vivas.

El detalle de la tarde:

Había prestado el subalterno José Ángel Muñoz "Perico" su corbatín para que los compañeros le hicieran un torniquete a Román tras la cornada sufrida en el primero y así poder mantenerse en el ruedo.

En el segundo le dieron otro corbatín para vestirlo como es protocolario. Le tocaba hacer puerta junto al reserva y aprovechó para ponérselo con algunas dificultades. De repente, el toro de Victorino se fue a donde estaba "Perico", quien como podemos ver en las imágenes, salió airoso al cortarle el toro al compañero de a caballo.

El subalterno José Ángel Muñoz "Perico" se está poniendo el corbatín y observa que viene el toro y debe realizar el quite al compañero, el picador de reserva. Detalle de torero, lo uno por protocolario, y lo otro por cortar a tiempo al toro.

Parte médico de la cornada intervenida en la Plaza de Las Ventas.

Sustitución del 12 de octubre:

La empresa Plaza 1 ya ha dado conocer quién será el sustituto de Morante de la Puebla, anunciado el próximo 12 de octubre. Será Manuel Jesús Cid "El Cid" quien haga el paseíllo junto a los anunciados Alejandro Talavante, reciente triunfador en Valencia, e Isaac Fonseca.

Los toros anunciados son de Núñez del Cuvillo.