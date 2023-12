ESpolítica / ¿Debería Feijóo aceptar la reunión con Pedro Sánchez?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. Pedro Sánchez y sus ministros acusan a Feijóo de que aún no haya respondido a la petición de reunión que les formularon.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del periodista Vicente Gil. Además, entrevistamos a Javier García, presidente del PP de Navarra.

Tras una larga temporada sin querer saber nada de Alberto Núñez Feijóo, más allá de las reuniones trámite para la investidura, al presidente del Gobierno le han entrado las prisas para reunirse con el líder de la oposición. Así, Pedro Sánchez ha instado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a cerrar "ya" la fecha de la reunión entre ambos, que debería producirse antes de que termine el año, según su propuesta inicial. Desde el PP, por su parte, insisten en querer -por escrito y de forma oficial- el orden del día de la reunión y que, previamente, se reúnan los gabinetes de Sánchez y de Feijóo para cerrar los puntos a tratar.

La reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez

Considera Pedro Sánchez que "no hay argumentos" para que los populares se opongan a los tres acuerdos que Sánchez ha puesto sobre la mesa. El jefe del Ejecutivo adelantó hace días que en esa reunión va a proponer al líder del PP renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años caducado, reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos de la Constitución y también un acuerdo para el nuevo modelo de financiación autonómica.

Sin embargo, tal y como informan fuentes consultadas del PP, Moncloa ofreció varias fechas, pero el PP prefiere pactar el qué y el para qué antes del cuándo. Además, los populares han pedido un orden del día de la reunión por escrito y ha avanzado la intención de Feijóo de incorporar varios temas al mismo.

Acerca de los temas señalados por el presidente del Gobierno, la postura del PP es clara: para renovar el CGPJ es "imprescindible modificar la ley para despolitizar la Justica, en los términos que reclama Europa". Para hablar de financiación autonómica es imprescindible "abandonar la negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España que recogía el acuerdo que hizo presidente a Pedro Sánchez" y trabajar en un modelo que respete a todas las CCAA y no privilegie solo a una de ellas. Y para la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49, la respuesta es "sí y cuanto antes" siempre que "los socios de Sánchez den garantías de que no usarán este cambio para pedir nuevas modificaciones en el texto constitucional".

Masiva manifestación en Pamplona contra el pacto PSOE-Bildu

Este domingo más de 10.000 pamploneses, uno de cada 20 de los que viven en la ciudad, salieron a la calle protestar contra la última ignominia de Pedro Sánchez: la cesión a los proetarras de Bildu del Ayuntamiento de la capital de Navarra. Fue una manifestación multitudinaria que, eso sí, no va a frenar los planes del presidente del Gobierno por la sencilla razón de que no quiere dejar de ser presidente del Gobierno.

En este sentido, el subdirector de ESdiario, Benjamín López, afirma en su editorial que "la cesión de Pamplona a los herederos de ETA se trata de un nuevo pago a sus socios a cambio de la investidura que se suma a la Ley de Amnistía, la mesa de negociación con verificador en el extranjero y, lo veremos próximamente, la foto del presidente del Gobierno con el prófugo Carles Puigdemont en algún lugar fuera de nuestro país", remarca.

Además, señala Benjamín López, "el camino no ha hecho más que empezar porque Pedro Sánchez va a tener que comprar semanal o mensualmente su estancia en la Moncloa".

Entrevista al presidente del PP de Navarra

En cuanto al acuerdo entre el PSOE y Bildu en Pamplona, el presidente del PP de Navarra, Javier García, también diputado por el PP en el Parlamento de Navarra, segura a este periódico que "se ha consumado la traición del Partido Socialista al conjunto de los ciudadanos navarros, pero muy especialmente a los votantes del Partido Socialista, pues el PSOE dijo que nunca iba a dar la alcaldía a Bildu, dijo que no pactaría con ellos, que no llegaría a acuerdos con ellos" y, ahora, asevera el presidente del PP de Navarra que "hoy vemos como tanto la señora Chivite como el señor Sánchez dependen de Bildu y era -y es- Pamplona el primer pago a lo que vendrá después".

El PSOE, asegura Javier García, "no son de fiar, no han sido de fiar durante los últimos años en Navarra. Por lo tanto, nosotros con ellos no tenemos prácticamente ningún tipo de relación porque sabíamos lo que iban a hacer". "Es curioso ver como el Partido Socialista ha pasado de no querer pactar con ellos a meterlos directamente en la misma cama, a dormir con ellos, y estar todo el día prácticamente con ellos, a llegar a acuerdos en todos los aspectos y a despreciar otras mayorías posibles en el Parlamento de Navarra o en ayuntamientos. Por lo tanto, el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de antes", sentencia el popular a este periódico.