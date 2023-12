Javier García (PP Navarra): "El PSOE ha traicionado a sus votantes con Bildu"

El presidente del PP de Navarra, Javier García, asegura en ESdiario que "Bildu es el socio preferente del PSOE", "al que intenta normalizar" y que "el PNV juega un papel secundario".

Después de que este domingo más de 10.000 navarros, en una multitudinaria manifestación en Pamplona, salieran a la calle para protestar contra el acuerdo -en forma de moción de censura- entre el PSN-PSOE y Bildu para desbancar de la Alcaldía de la capital de Navarra a UPN, recibimos en ESdiario al presidente del PP de la región.

En cuanto al acuerdo entre el PSOE y Bildu en Pamplona, Javier García, también diputado por el PP en el Parlamento de Navarra, segura a este periódico que "se ha consumado la traición del Partido Socialista al conjunto de los ciudadanos navarros, pero muy especialmente a los votantes del Partido Socialista, pues el PSOE dijo que nunca iba a dar la alcaldía a Bildu, dijo que no pactaría con ellos, que no llegaría a acuerdos con ellos" y, ahora, asevera el presidente del PP de Navarra que "hoy vemos como tanto la señora Chivite como el señor Sánchez dependen de Bildu y era -y es- Pamplona el primer pago a lo que vendrá después".

El PSOE, asegura Javier García, "no son de fiar, no han sido de fiar durante los últimos años en Navarra. Por lo tanto, nosotros con ellos no tenemos prácticamente ningún tipo de relación porque sabíamos lo que iban a hacer". "Es curioso ver como el Partido Socialista ha pasado de no querer pactar con ellos a meterlos directamente en la misma cama, a dormir con ellos, y estar todo el día prácticamente con ellos, a llegar a acuerdos en todos los aspectos y a despreciar otras mayorías posibles en el Parlamento de Navarra o en ayuntamientos. Por lo tanto, el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de antes", sentencia el popular a este periódico.

Además, considera el presidente del PP de Navarra que "les guía en el camino, les guarda la espalda en el camino político" a los socialistas quien, refiriéndose a Bildu, "no condena el terrorismo de la banda terrorista ETA en este en este país. Por lo tanto, ese cambio radical, esa traición que ha consumado el Partido Socialista, hace que los pocos valores que tenía el Partido Socialista ya no existan".

La normalización de Bildu

"Yo creo que ya el PNV es secundario para el Partido Socialista y lo único que hace es utilizarlo cuando más le conviene. Hoy su socio, el socio preferente, del PSOE se llama Bildu", señala Javier García. Y añade que "el Partido Socialista está contribuyendo al blanqueamiento de Bildu. Lo estamos viendo cómo normaliza esas relaciones con Bildu. Y luego, lo más importante, están introduciendo un mensaje dentro de la educación", señala el presidente del PP de Navarra.

En cuanto a esa utilización de la educación para normalizar a Bildu, Javier García explica a ESdiario que "están utilizando la educación al servicio ideológico de Bildu con ese control que tiene a nivel educativo y a eso se está prestando el propio Partido Socialista. Por lo tanto, utilizan la educación con esos fines ideológicos, no sacan el aprendizaje del aula y meten la ideología en el aula". "Van haciendo un trabajo dentro de la propia educación, en la que nosotros, desde el Partido Popular, pedimos que saquen las manos de la educación y que las aulas sean un lugar de aprendizaje y no un lugar donde se inculca la ideología de los partidos que gobiernan", remarca.

En todo caso, celebra el popular, "ayer miles de navarros han vuelto a salir a la calle en contra del Partido Socialista. Lo hicieron en noviembre con otra manifestación en contra de la de la amnistía aquí en Pamplona. Y se volvió a ver ayer esa unidad para evitar esa traición que consuma el Partido Socialista al conjunto de la ciudadanía navarra. Da pena ver, como digo, ese cambio radical del Partido Socialista que antes defendía unos valores y hoy defiende otros única y exclusivamente por mantenerse en el poder", concluye Javier García.