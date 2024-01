Lucía Paniagua (PP de Madrid): "Aprovechemos la oportunidad"

"En síntesis, el año 2023 ha sido duro, inestable, cargado de picos en el diagrama de fases que es la sucesión de días. Las decisiones políticas marcarán el futuro de España".

Desde la última semana de diciembre venimos leyendo balances del año y objetivos para el futuro inmediato. Y en los próximos días empezaremos con la Carta a los Reyes Magos.

En síntesis, el año 2023 ha sido duro, inestable, cargado de picos en el diagrama de fases que es la sucesión de días. Las decisiones políticas de las que estamos siendo testigos marcarán el futuro de nuestro país y el destino de nuestros herederos para mucho tiempo. No hace falta que les relate a ustedes como están fabricados los ladrillos de irresponsabilidad política con los que están levantando muros. Solo me atrevo a recordar que todos somos responsables de ello, todos y cada uno de los mayores de 18 años y de nacionalidad española (aunque una minora no la quieran) lo somos. Porque votamos y ese voto es el instrumento político más importante que tenemos la sociedad. Y con esa responsabilidad debemos ejercerlo.

Recuerdo esto, porque ahora llega el momento de la carta a los Reyes Magos. Una carta en las que ´los partidos políticos contaremos nuestros objetivos para el próximo año. Serán unos más reales y efectivos, y otros menos. Unos tergiversarán la realidad más que otros, allá ellos, si tienen conciencia.

Pero de lo que no cabe duda es de que todos tenemos una oportunidad. Donde muchos ven derrotismo, la mayoría absoluta tenemos que ver oportunidad. Oportunidad de cambiar las cosas, en nuestros pueblos, en nuestras Comunidades. Con nuestro trabajo diario, cada uno en su ámbito, sea el que sea, con nuestro granito de arena, con nuestra ilusión, con nuestra confianza en gente responsable con sus labores políticas, institucionales, judiciales, funcionariales, realistas con nuestro voto en las futuras convocatorias.

Pensemos qué es lo que queremos para el futuro. Trabajemos por la estabilidad, por crear las bases para un desarrollo sostenible y libre. Seamos responsables de escribir una carta a los Reyes Magos coherente con nuestros objetivos de vida para dejar un mañana mejor a las sociedades futuras.

Pero, sobre todo, hagamos un favor al futuro, no nos conformemos con escribir una carta de deseos, trabajemos como adultos para conseguirlo.