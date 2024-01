Dos solteros protagonizan el primer momento surrealista del año en 'First Dates'

Eric y Eleazar se lanzaron todo tipo de zascas durante su corta y tensa cita y haciendo caso omiso a las advertencias que hacían desde la organización del programa de Cuatro.

First Dates ofrecía este lunes la primera emisión de 2024 y, para empezar el año con fuerza, lo hacía con una polémica en una de sus citas. El dating show de Cuatro, que presenta Carlos Sobera, vivió un momento de los más surrealista cuando dos solteros acabaron cada uno por su lado y marchándose del restaurante del amor de Mediaset a las bravas y dejando al equipo plantado. Así, Eric y Eleazar se convertían en los protagonistas de la noche, pues no tardaron mucho tiempo en salir 'pitando' al descubrir que no tenían nada que ver el uno con el otro.

Los gustos, las aspiraciones, filosofías y estilos de vida eran completamente distintos e incompatibles y, en pocos minutos, ambos supieron que se entenderían. Es más, la propia organización de First Dates se dio cuenta de todo esto ante una tensión cada vez más palpable, y una cita cargada de silencios incómodos. Por ello, la dirección decidió proponerles un baile juntos para relajar el ambiente y propiciar un acercamiento. Sin embargo, no sabían lo que se avecinaba tras semejante proposición.

Dos solteros abandonan la cita de First Dates

Esta sugerencia, lejos de conseguir acercarlos, provocó que estos solteros se alejasen, pues Eleazar no quería bailar con su cita por la nula conexión que había y porque quería bailar con Matías Roure, el popular camarero del programa. De hecho, esto hizo que Eric recogiese sus cosas y se marchase del restaurante pese a que el equipo intentó pararle en todo momento. "No me ha molestado que le dijera eso a Matías, porque en realidad se me adelantó. Yo se lo iba a decir también. Realmente fue un cúmulo de cosas. Me pregunté qué hacía yo allí y decidí irme, porque no tenemos nada que ver el uno con el otro", explicaba más tarde Eric. Justo después, Eleazar también mostraba su intención de irse de First Dates por las malas: "No hubo química, buscamos cosas diferentes. Yo busco ganarme la vida por mí mismo y él por el dinero de su padre". Y es que, precisamente, a Eleazar no le gustó nada que su cita alardease de tener la vida solucionada, sin dar un palo al agua.

Carlos Sobera se queda impactado con la 'dolce vita' de Eric: "No das palo al agua" #FirstDates1E https://t.co/RLH4X6igIC — First Dates (@firstdates_tv) January 1, 2024

Eric aseguró que no trabaja, que no estudia y que no tiene intención de hacerlo porque vive del dinero que le pasa su padre mensualmente: "No me gusta hacer nada, mi padre me ayuda con todas mis cosas. Hace que todos mis sueños se hagan realidad". Pero todavía hubo más, pues Eric comentó sin ningún tipo de pudor que "el arte y la delicia de no hacer nada. Si hoy en día la tengo… ¿Por qué no aprovecharla? Mañana lo mismo me toca trabajar como un burro, pero hoy en día estoy aprovechando la vida", haciendo que Eleazar rechazase aún más a su cita. Y con razón.

Aun así, Eleazar su mostró dispuesto a entablar una amistad, como mucho, con Eric, pero este, muy molesto con su anterior desplantes, se negó en rotundo a tener el más mínimo contacto. Es más, ambos evitaron salir juntos de First Dates y se fueron tan rápido que ni pagaron la cuenta de la cena. Una de las camareras lo advirtió y ante la pasividad de los dos solteros, aunque Carlos Sobera zanjó el asunto y asumió la responsabilidad: "No te preocupes, esta corre a mi cuenta".