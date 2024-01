'Izquierda Española' ya preocupa en La Moncloa: evidencia la deriva de Sánchez

El nuevo partido de izquierdas, fundado por Guillermo del Valle, pone de relevancia los múltiples 'cambios de opinión' de Pedro Sánchez con respecto a los partidos independentistas.

Una persona de izquierdas y, además, con sólidos principios. Esa es la impresión que Guillermo del Valle, fundador del nuevo partido político Izquierda Española, desprende a los pocos minutos de conversación. Así, durante una amena charla en el programa Cuestión de Prioridades en La 7 de CyL TV, convertida en entrevista, Del Valle expuso hace unas semanas la columna vertebral de lo que este martes, con su registro en el Ministerio del Interior, se ha convertido en una nueva realidad política y contra el PSOE de Sánchez, compitiendo, sin embargo, por una misma base electoral.

Pero, ¿cuáles son las medidas concretas de Izquierda Española y en qué se diferencia netamente del PSOE? Son cuestiones que su impulsor, Guillermo del Valle, desveló en el programa dirigido por el periodista José Luis Martín en CyL TV y que contó, además, con la presencia de ESdiario.

"Yo creo que la presunta izquierda, el progresismo oficial en este país, se ha alejado mucho de los principios históricos de la izquierda, que yo creo que son principios que no han caducado, que no han prescrito. Una izquierda que debería estar comprometida con la igualdad, con los valores universales, con lo común, no con la exaltación particular identitaria que muchas veces vemos a nuestra presunta izquierda defendiendo", comenzó explicando Del Valle.

De esta forma, y denotando los cambios de opinión que Pedro Sánchez, líder del PSOE además de presidente del Gobierno, ha protagonizado en los últimos tiempos, el impulsor de Izquierda Española remarcó que "si contrastamos los principios históricos de la izquierda con las prácticas políticas del Partido Socialista y de Sumar, veremos pactos contranatura, en los que la igualdad sale muy mal parada", subrayó en Cuestión de Prioridades.

Pacto del PSOE con Junts para sacar adelante la investidura de Sánchez

"En España tenemos privilegios sociales y económicos, privilegios fiscales en nombre de la identidad, para las regiones más ricas. Yo no me imagino a Pedro Sánchez o Yolanda Díaz defendiendo que un potentado, que un ultra millonario de un barrio rico de Madrid, de un barrio rico de Bilbao o de un barrio rico de Barcelona, dijese, bueno, como yo tengo una condición económica superior, no quiero pagar impuestos, no quiero redistribuir. Pues eso mismo se está defendiendo en nombre del socialismo en cuanto a los territorios", añadió Guillermo del Valle.

En cuanto al reciente pacto del PSOE con Junts para que Pedro Sánchez pudiera revalidar la presidencia del Gobierno, Del Valle considera que "el PSOE tendría que volver a ser un partido de mayorías sociales, buscar un proyecto que entronque con las mayorías sociales. No vale todo. La falsa dicotomía de la amnistía o la derecha no es válida, porque este es un pacto que se sustenta con la izquierda oficial pero, también, con la extrema derecha nacional identitaria. Porque eso es Junts. Junts es un partido de extrema derecha, claramente, con lo cual no se ha parado a la extrema derecha", destaca el promotor del nuevo partido de izquierdas.

"El Partido Socialista obviamente está abandonando su proyecto de mayoría. Es un partido que ya no defiende lo común o que ha abandonado la defensa de lo común, en buena medida, que está defendiendo la exaltación particular, la exaltación identitaria", agrega.

Las medidas que defiende Izquierda Española

"Creo en los significantes con significado y yo apelo una izquierda igualitaria que tiene propuestas", comienza explicando Guillermo del Valle en CyL TV. En este sentido, remarca que "hay que hablar de cómo vive la gente, no tanto de dónde vive. El drama es que aquí, según el código postal donde uno viva, uno tiene unos derechos o tiene otros".

Además, insiste el también abogado que "hay que ver cómo competimos internacionalmente. El modelo de devaluación salarial, de salarios, de miseria, de fraude laboral, de competencia vía salarios es un gran error. Yo creo que hay que potenciar la industria, yo creo que hay que potenciar el valor añadido. Tenemos un problema de falta de vivienda pública. Yo abogo por intervenir el mercado de la vivienda, pero no de cualquier manera. No toda intervención es buena. Indudablemente hay que ampliar la oferta de vivienda pública. Y con los servicios públicos tenemos un problema de recortes concatenados después de dos crisis", sentencia.

En conclusión, ha nacido un nuevo partido político de izquierdas. Pero esa no es la novedad, uno más pensarán tantos. Lo importante es que, consiga en las próximas elecciones europeas de junio el resultado electoral que consiga, su mayor contribución será evidenciar -una y otra vez- los profundos cambios de opinión de Pedro Sánchez -en sus propias palabras- que han ocasionado, precisamente, y entre otras casuísticas, el nacimiento de esta formación política.