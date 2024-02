El PSC rescata otra vez a ERC y pacta los presupuestos con Illa bajo sospecha

En medio de la polémica del caso Koldo y los contratos de mascarillas del líder de los socialistas catalanes, pactan las cuentas de Pere Aragonès. PP: "son mayordomos del independentismo"

En medio de la tormenta del caso Koldo y las comisiones en los contratos de las mascarillas durante la pandemia, uno de los dirigentes socialistas bajo sospecha, Salvador Illa -ministro entonces de Sanidad que compró material a las empresas señaladas- ha llegado a un acuerdo con ERC para salvar los presupuestos de Cataluña, un balón de oxígeno para el gobierno de Pere Aragonès que tendrá sus cuentas un año más.

Para muchos, este acuerdo entre el PSC y ERC es un intercambio de favores para que los de Oriol Junqueras no aprieten a Pedro Sánchez y a Salvador Illa en este momento crítico de la trama de Koldo García Izaguirre donde podrían revisarse y ponerse en cuestión los contratos que en su día hizo el actual líder del PSC.

No es la primera vez que el PSC hace de salvavidas del gobierno de Pere Aragonès, en minoría en el Parlament tras su ruptura con Junts. Para los presupuestos de 2023, ERC pactó primero con los Comuns de Ada Colau y luego con los socialistas, mientras que este año Aragonès ha acordado primero con el PSC, pero aún no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar las cuentas, ya que ERC y PSC no llegan a la mayoría de 68 diputados del Parlament, y se negocia con los Comuns.

En el pacto no hay ninguna referencia al proyecto Hard Rock, en el Camp de Tarragona, una de las condiciones que planteaba el PSC para apoyar las cuentas pero pero que alejaba el acuerdo por otro lado de los Comuns, que se oponen al proyecto. Se prevén destinar 120 millones para la sequía, el principal problema actual de Cataluña.

PP: “el PSC es el mayordomo de ERC”

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha valorado el acuerdo indicando que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, “actúa de mayordomo de ERC”. "Eso ya era evidente. Las partes lo negaban, pero desde hace mucho tiempo Salvador Illa ha renunciado a ser, como él dice, un gobierno alternativo, o hasta una alternativa al gobierno actual, sino que es la muleta y, con todo el respeto, el mayordomo”, ha explicado.

Alejandro Fernández ha criticado que el PSC se suma "a una propuesta de presupuestos sobre la base de una presión fiscal que es la más alta de todas las comunidades autónomas españolas" y que "mantiene un gasto absolutamente identitario, que básicamente se dedica a hacer difusión del procés separatista con presupuesto público, y que el PSC se está sumando también de esta manera al procés".