Psicópatas al poder

Lo cierto es que cuando vemos la historia pasada y, también la actual, es fácil constatar como muchos de los llamados “líderes” (en las diferentes esferas del poder) son sujetos desequilibrados, a veces excéntricos, otras claramente desnortados.

Las personas tóxicas, sujetos con perfiles de personalidad de tipo psicopático y narcisista, llegan con facilidad a puestos de mando y de poder, tanto en el ámbito de la política, los medios de comunicación, la empresa privada o la administración pública.

Para los que quieran profundizar en la materia les recomiendo el libro del profesor de psicología Steve Taylor, DesConectados, quién demuestra cómo en muchos de los centros de poder, por no decir que, en todos, políticos, empresariales, religiosos, abundan las personas narcisistas o psicópatas, en definitiva, lo que la psiquiatría actual llama trastornos de la personalidad.

Taylor emplea el término "patocracia" para describir a personas trastornadas, desequilibradas e incluso enfermas, que están al mando de países, de instituciones o de organizaciones, sin que tengan ninguna empatía por el sufrimiento que provocan sus decisiones y considera que la crueldad e indiferencia de estos sujetos es el resultado de su desconexión de la humanidad. Esto es, se encuentran justamente en el polo opuesto de la compasión, que es lo que nos permite a los que no tenemos ese trastorno de la personalidad, conectarnos y percibir el sufrimiento de nuestros semejantes.

Este argumento, que un servidor comparte plenamente, también ha sido defendido por otros estudiosos del tema como Dutto, doctor en psicología y miembro de la Royal Society of Medicine, quien en su libro La sabiduría de los psicópatas, defiende que los rasgos psicopáticos son muy comunes en los líderes con éxito, ya que su propio trastorno es un elemento esencial para medrar, escalar puestos y obtener el control del medio donde están.

El psicópata ama los medios de comunicación y da imagen de bravura

El psicópata con poder es un sujeto que tiene influencia social ya que ama los medios de comunicación, donde aparecen con frecuencia como personas carismáticas. Suelen dar una imagen de bravura y decisión muy atractiva, llegando a decir o, incluso, a hacer lo que una persona “normal” nunca se atrevería.

Este tipo de lideres, no solo no se abaten por el estrés, sino que este les estimula, les anima y les hace sentirse cómodos, sobre todo si se comparan con los individuos sensibles, prudentes y a quienes el enfrentamiento justamente les molesta e incomoda.

Los psicópatas narcisistas, están dispuestos a conseguir protagonismo, y a pagar el precio que haga falta por ello, despreciando a sus víctimas, a quienes “cosifican” y consideran como seres “débiles e inútiles”.

Para estos sujetos, el “fin justifica los medios”, por lo tanto, no se detienen ni frenan ante criterios morales o éticos. “Todo” vale para obtener el objetivo que se han propuesto, y solo respetaran a aquellos que les haga frente y les marque un territorio, a estos intentaran, al principio, someterlos, pero si no lo consiguen, pactaran como si no hubiera pasado nada.

Son individuos fríos, insensibles y aparentemente desconectados de lo que les rodea. Sus gestos y ademanes son rígidos, intentado no dejar entrever ni un ápice de sus emociones y sentimientos.

¿Por qué entonces la gente vota a líderes con estos rasgos? ¿Somos estúpidos los que les admiramos, votamos u obedecemos? ¿Estamos abducidos por ellos/as?

Asociamos al psicópata con alguien absorbente y capacitado

La respuesta es muy compleja e intervienen factores variados, pero hay algo fácil de comprender. Acatamos a estos sujetos por nuestra propia deformación cognitiva, ya que unimos empatía a poca capacidad de liderazgo, mientras que, por el contrario, quien exterioriza los rasgos anteriormente citados, lo asociamos con un perfil absorbente y capacitado para tomar decisiones y resolver problemas. Hay un anglicismo que lo define: "no matter what" (pase lo que pase, sin importar lo que…)

A mayor abundamiento, y siguiendo a una gran parte de la literatura técnica, hoy sabemos que entre el 4% y el 12% de los lideres empresariales, administrativos, institucionales, etc. presentarían rasgos psicopáticos/narcisistas en su personalidad, actuando habitualmente de una manera fría emocionalmente, rígida y egoista.

Por otro lado, pensemos que la tasa de psicópatas en el medio penitenciario oscila entorno al 15% de la población reclusa. En la población general en cambio esta tasa desciende a 1%. El dato es esclarecedor, habla por sí solo y contribuye entender la dinámica del poder. (Swart Bieber, T). Les dejamos alguna información más para los que quieran profundizar en el tema. https://rb.gy/dx54a