Salvemos Peñascales

Gracias a los vecinos de Torrelodones y a la Comunidad de Madrid, el nuevo equipo de Gobierno de Torrelodones intenta frenar la demolición de un embalse de altísimo valor ecológico.

En el actual equipo de gobierno de Torrelodones que presido tuvimos conocimiento, por un correo electrónico, de la existencia de una resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo que obliga al ayuntamiento de Torrelodones a demoler, a su costa, la histórica presa del embalse de los Peñascales. Se nos pide la redacción del proyecto de demolición, que puede costar cientos de miles de euros del dinero de todos los vecinos.

Eso sí, se exigió en enero y se daba un plazo de tres meses para presentar el proyecto. Pero el anterior equipo de gobierno, acaso creyéndose por encima de la Ley, hizo con dicha orden lo mismo que con el resto del expediente: la guardó en un cajón. La tendremos que poner en marcha con todo nuestro dolor, porque en el Partido Popular cumplimos con la Ley. Al tiempo que luchamos porque se pare la demolición.

Ya nos hemos reunido con la Comunidad de Madrid para lograr la protección ambiental que permita salvar la situación, hemos pedido reunión a la Confederación, solicitaremos la nueva concesión que se nos indica en la propia resolución de la Confederación y hemos informado a los vecinos. Lástima que nada de esto se hiciera en 2021.

Un embalse de altísimo valor ecológico

Se trata, el de Peñascales, de un embalse de altísimo valor ecológico (hay especies amenazadas que viven allí gracias a la existencia del embalse y la presa), que cumple también una importante función en la labor de extinción de incendios, ya que los “bambis” de los helicópteros de los bomberos toman el agua de dicho embalse. El derribo de presas que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país es una verdadera aberración.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí en Torrelodones? Según consta en la resolución ministerial, número 12.800, en 2021 se incoa el expediente de extinción de aprovechamiento de las aguas porque desde hace años el ayuntamiento no estaba cumpliendo sus obligaciones. Comienza el trámite de alegaciones y el ayuntamiento no comparece. Tampoco en el trámite de audiencia. El desprecio hacia los plazos legales no puede ser mayor. No se informa ni a oposición ni a vecinos en ningún momento. Más desprecios. Llegaban las elecciones, confiesan ahora en Twitter desde el anterior equipo de gobierno. Lo sospechábamos, pero ahora lo sabemos por confesión del culpable.

El 15 de diciembre de 2022 se notifica al ayuntamiento resolución de fecha del día 2 del mismo mes en el que se extingue la concesión y hay que demoler la presa e incluso lo que fue la antigua concejalía de Peñascales. El ayuntamiento, sorprendentemente, no presenta recurso de alzada, deviniendo firme la resolución y cerrándose así la vía judicial. En caso de haber hecho bien las cosas se podría haber acudido al contencioso-administrativo. Hoy es imposible.

El porqué de esta actuación de Vecinos por Torrelodones, claramente negligente y que causa un grave quebranto a ayuntamiento y vecinos debe de contestarlo quien así actuó. Abriremos una comisión de investigación en el ayuntamiento, cuya constitución se aprobará en el Pleno del día 21 de septiembre con una duración de seis meses y periodicidad quincenal, para llegar al fondo de la cuestión y depurar cuantas responsabilidades pudiera haber en tamaña irresponsabilidad.

Todo un susto para los vecinos

El caso es que en pleno verano he tenido que dar el susto a los vecinos, a los que agradezco se reunieran conmigo, en algunos casos volviendo de sus lugares de descanso veraniego, para, entre todos, intentar parar la demolición. Gracias también a la Comunidad de Madrid por su disposición para ayudarnos. Juntos intentaremos evitar este atentado ecológico.

Dicen por ahí que la presa ha obrado el milagro de, en plena polarización política, poner de acuerdo a PP, PSOE y Vox. Es cierto. Los tres partidos trabajamos conjunta y lealmente por nuestros vecinos. Los que no están ni se les espera, salvo en Twitter, son los responsables, por inacción, de la demolición. Están inhabilitados políticamente.