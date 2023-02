Madrid, escuela de libertad

Madrid se está convirtiendo en un epicentro de ideas, ilusiones, proyectos y aspiraciones que irradia optimismo en todo el mundo. Da igual dónde vayas, da igual con quién hables. Todos conocen Madrid y lo que el Partido Popular lleva haciendo aquí durante las últimas décadas.

En Madrid la libertad se lleva por bandera y todos asumimos con sumo respeto la responsabilidad de protegerla. Por eso no nos gusta que se metan en nuestras vidas, ni que nos dirijan bajo dogmas ideológicos y sectarios, ni que nos digan quién ni cómo debemos ser. Asumimos como propio lo que es de todos, porque sin esa concepción social pero con el individuo en el centro sencillamente es imposible prosperar y seguir mejorando nuestras condiciones de vida.

La izquierda no soporta nada de eso. No soporta que seamos la región que más crece, la que más riqueza por habitante tiene, la más solidaria con el resto de comunidades autónomas, y la que mejor gestiona unos recursos públicos en favor de servicios puestos a disposición del ciudadano, y no al revés.

Pedro Sánchez ha dado por perdido Madrid porque es el espejo que refleja el fracaso de sus políticas. Libertad frente a intervencionismo; prosperidad frente a colectivismo; solidaridad frente a sumisión; y estado de bienestar frente a bienestar del gobierno de turno.

Los madrileños saben muy bien lo que se juegan el próximo 28 de mayo, y por eso estoy seguro de que darán una victoria muy amplia al proyecto dirigido por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y por los candidatos del Partido Popular en una amplia mayoría de municipios.

No sólo porque los candidatos del PSOE estén demostrando un profundo desconocimiento de Madrid, ni porque Más Madrid esté más centrado en hacer activismo y demagogia con algunos servicios públicos, ni tan siquiera porque Vox haya decidido unirse al tren de la izquierda para rascar algún voto que le permita mantener su representación en la Asamblea de Madrid.

Es que el Partido Popular de Madrid tiene un proyecto propio, reconocible y que funciona.

Cada vez que alguien hable de feminismo y de igualdad de oportunidades, recuerden que Madrid es la región que más mujeres directivas tiene. Somos un 14% de la población, un 17% de los trabajadores… y un 25% de las mujeres directivas de España.

Cuando alguien hable de innovación, tampoco se olviden de que vivimos en la región mejor digitalizada de Europa, con fibra óptica y tecnología 5G en todos los municipios de la región.

Cuando hablen de talento y oportunidades para los jóvenes, remarquen que somos la segunda región de Europa en número de empleos de alta tecnología, la comunidad autónoma que más empleo ha creado el año pasado y que el número de parados está en los niveles más bajos desde 2008.

Y, por supuesto, quienes pretendan sacar pecho por los servicios públicos, no pueden mirar a otro sitio que a Madrid: hospitales entre los mejores del mundo, uno de los mejores y más asequibles sistemas de transporte público, un modelo educativo bilingüe hasta en los rincones más inhóspitos, o servicios sociales para nuestros mayores valorados con un 8 por los usuarios, por citar sólo lo más relevante.

Lo diré de otra manera, para que todo el mundo lo entienda: Madrid es éxito, sea cual sea la definición que cada uno dé de él.

Hasta hace no mucho la gente de todo el mundo miraba hacia Estados Unidos como la tierra de oportunidades por excelencia. El lugar donde las cosas ocurren. Ahora esa mirada se torna también hacia Madrid, y todos los madrileños nos sentimos muy orgullosos de ello.

Tras esta historia de éxito está el Partido Popular de Madrid. Y la clave de bóveda, la viga maestra que ha sujetado todo lo que llevamos construido, el hilo conductor de los madrileños desde que Esperanza Aguirre consiguió la presidencia de la Comunidad ha sido la Libertad.

Si alguien ha llenado de contenido la palabra libertad ha sido el PP de Madrid. Y si alguien ha demostrado que la libertad funciona, mejora la vida de todo el mundo y es buena para todos es el PP de Madrid. Por eso las jornadas de este sábado, tituladas “Madrid, escuela de libertad” son tan importantes para el futuro de la región.

Quien acuda al Centro Cultural Sanchinarro los próximos 10 y 11 de febrero se encontrará a todo un grupo de personas unidas, ilusionadas, remando todos a una y con una hoja de ruta clara para seguir siendo baluarte de las políticas que funcionan en España y en Europa.

Porque eso es el Partido Popular de Madrid, y ese es el proyecto encabezado por Isabel Díaz Ayuso: El que gracias al camino andado provoca que cada vez más gente se suba al carro de la libertad. Y eso, sencillamente, es increíble. Nos vemos.