El PSOE huye del bochorno ante la "inminente imputación" del exalcalde de Jaén

El ambiente político está muy caldeado en Jaén después de estallar la presunta trama de los socialistas para implicar al PP en una supuesta compra de votos durante las elecciones municipales del 28 de mayo, que ha llegado a los tribunales y que pronto puede arrojar malas noticias para el PSOE. Pero al margen de la actividad judicial en torno al caso, el día a día en el Ayuntamiento también se resiente de los efectos del escándalo.

Prueba de ello ha sido la forma en la que se ha desarrollado el pleno extraordinario convocado este miércoles, con la única misión de reprobar las declaraciones de Julio Millán, exalcalde de la ciudad y actual secretario general del PSOE de Jaén. La iniciativa ha sido impulsada por Vox y respaldada con los votos a favor del PP, principal afectado, y Jaén Merece Más (JM+), mientras que los socialistas ni siquiera se han presentado en el pleno.

El #PSOE no asiste al pleno para debatir la posible reprobación del concejal Millán. Afirmar que en un colegio electoral se compran votos es un hecho muy grave. Además, es la 2da vez que no cumplen con sus obligaciones y no asisten a un pleno. Entendemos que el que calla otorga… pic.twitter.com/0jqrIstDfq