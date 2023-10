Moreno afea la "satisfacción" de Espadas ante el acuerdo dañino de PSOE y Sumar

La oposición se centra en 'frenar' la protesta del presidente andaluz por el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y las cesiones ante catalanes y vascos, además del debate sobre sanidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha vivido la tarde de este miércoles una sesión de control cargada de reproches de todos los grupos de la oposición. La tensión en el Parlamento ha estado centrada en la situación de la sanidad pública, que ha sido el tema elegido para confrontar con Moreno, aprovechando la presencia de representantes de las Mareas Blancas en el salón.

Al respecto, el presidente ha reconocido que queda aún "mucho por mejorar" y ha señalado algunos puntos negros a resolver como la bolsa de empleo del SAS y su sistema de baremación, que son "obsoletos". Sin embargo, no ha cedido ante las acusaciones de privatizar la sanidad pública provenientes de Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE, y a las que se ha sumado Vox.

Aquí Moreno ha sido tajante respondiendo con el presupuesto que prepara para 2024: 46,7 millones de euros, el más alto de la historia, y las cifras de inversión en la comunidad desde que accedió al Gobierno: 4.000 millones más para sanidad en cinco años, un 7,5% del PIB se destina esta materia, el aumento de los salarios un 14% o la estabilización del 70% de la plantilla, entre otras.

🔴 Los Presupuestos para 2024 serán los más altos de la historia de #Andalucía, con más de 46.753 M€.



Mejorarán la competitividad económica, la Sanidad, la Educación y los servicios públicos esenciales.



Seguiremos transformando nuestra tierra. pic.twitter.com/VRBjNAoVFi — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 25, 2023

En contraposición, ha desmontado las críticas del líder de la oposición, Juan Espadas (PSOE), con los conciertos que realizó su compañera de partido cuando era consejera en Andalucía, la ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero: "500 millones de euros para conciertos sanitarios firmados en 10 meses", a través de siete acuerdos.

Moreno busca complicidad

Así que el presidente de la Junta, además de 'repasar' a Espadas, ha pedido a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la 'homóloga' de Yolanda Díaz en la comunidad, que ayude a reclamar una financiación autonómica justa, unos 1.000 millones que deja de recibir de manera injusta Andalucía, que servirían para la mejorar la sanidad. Moreno no sólo habla del modelo de financiación si no también del reciente acuerdo firmado entre PSOE y Sumar donde no se menciona a la región.

"Se habla de Valencia porque Compromís aprieta, pero se ve que Andalucía no aprieta", en referencia a ese acuerdo y la parte que le corresponde a la izquierda de Sumar. "Aquí van a ganar los de siempre: catalanes y vascos, y van a perder los de siempre, andaluces y extremeños, y el resto", ha espetado Moreno a Nieto, a la que pide: "Ayúdenos a que nos echen cuentas desde el gobierno de Madrid", por su vínculo con la ministra Díaz.

Espadas lanza un 'órdago'

El secretario del PSOE-A se ha envalentonado y ha lanzado también su petición. Espadas ha anunciado que su grupo presentará una proposición para "instar al Consejo de Gobierno" de la Junta, presidido por Moreno, a que solicite la Comisión General de las comunidades autónomas "para aprobar un modelo de financiación justa para Andalucía".

El secretario general del PSOE-A y portavoz parlamentario Juan Espadas.

Con esta iniciativa, Espadas cree que enfrentará a los propios barones del PP, aunque después de una legislatura en la que el Gobierno de Sánchez ha esquivado el asunto, se ha parecido más a una jugada de cartas que a la realidad.