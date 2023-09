Kia y The Ocean Cleanup trabajan juntos por un futuro sostenible en los océanos

“The Ocean Cleanup” ha recogido 55 toneladas de plástico oceánico desembarcadas en Victoria, Canadá. Con esto, bate un récord en la cantidad de plástico retirado de los océanos del mundo.

Kia, el fabricante de automóviles surcoreano, ha anunciado planes para utilizar una cantidad récord de 55 toneladas de plástico recogidas del océano Pacífico en la producción de sus nuevos modelos eléctricos (EV). Esta iniciativa es el resultado de una exitosa asociación global de siete años con "The Ocean Cleanup", un proyecto internacional sin ánimo de lucro que se dedica a eliminar el plástico de los océanos.



La cantidad récord de plástico fue retirada del océano Pacífico utilizando la tecnología de extracción Sistema 002 de "The Ocean Cleanup", después de un largo recorrido a través de la Gran Mancha de Basura en el Pacífico (GPGP), la mayor acumulación de residuos flotantes del mundo, que se extiende aproximadamente sobre 1,6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente tres veces el tamaño de la península Ibérica.



Kia, como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica, ha aplicado con éxito más de 30 soluciones sostenibles en diversos componentes de sus vehículos. Esto incluye la fabricación de tejidos y alfombras hechos con PET reciclado, cuero alternativo de base biológica y pintura sin BTX. Un ejemplo destacado es el EV9, el emblemático SUV eléctrico de 7 plazas de la marca, cuyas alfombrillas se fabrican con residuos reciclados, como redes de pesca retiradas del océano.





Los componentes del EV9 fabricados con plástico reciclado y materiales ecológicos de base biológica pesan aproximadamente 34 kilogramos. Esta innovación es parte del enfoque de Kia en la producción de vehículos sostenibles y amigables con el medio ambiente.



Además, "The Ocean Cleanup" ha anunciado la introducción de su nueva tecnología, el Sistema 03, que es casi tres veces más grande que el Sistema 002 y tiene la capacidad de capturar cantidades mucho mayores de plástico a un costo menor por kilogramo retirado y de forma continua durante todo el año. Esta tecnología cuenta con características avanzadas de control medioambiental y seguridad, como una nueva escotilla de seguridad para animales diseñada para proteger la vida marina.



Esta colaboración y los avances tecnológicos marcan un paso significativo hacia el objetivo de "The Ocean Cleanup" de eliminar el 90 % del plástico flotante de los océanos para 2040, al tiempo que Kia continúa su transformación en un proveedor líder de soluciones de movilidad sostenible.



La utilización de plástico recogido del océano en la producción de automóviles eléctricos representa un hito importante en la industria automotriz y un compromiso con la protección del medio ambiente global. Kia y "The Ocean Cleanup" están liderando el camino hacia un futuro más limpio y sostenible.