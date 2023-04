El nuevo eReader que permite leer y escribir

Rakuten Kobo lanza hoy su nuevo eReader, un dispositivo diseñado para los amantes de la lectura y los estudiantes, pues permite disfrutar de una experiencia completa de lectura y escritura.

Una de las principales razones por las que muchos siguen utilizando libros y manuales en papel es la de no poder realizar anotaciones en los formatos digitales. El nuevo Kobo Elipsa 2E permite marcar, subrayar y poner anotaciones. Esta función será verdaderamente apreciada, no solo por los amantes de la lectura a los que les gusta implicarse en el libro, sino también por los profesionales que pasan de reunión en reunión y no tienen tiempo de transcribir sus anotaciones posteriormente o cargar con pesados dispositivos. Este nuevo libro electrónico pasará a ser su más cercano aliado.

Será una herramienta necesaria para los estudiantes de cualquier nivel, que necesitan poner sus anotaciones o los comentarios de sus profesores sobre sus apuntes o libros. Y tanto más útil resultará para los amantes de la cocina, que quieran mejorar día a día las recetas que utilizan.

Se trata de un eReader más eficiente gracias a su nuevo software, con mayor sensibilidad táctil en su pantalla y opciones de configuración que reducen la fatiga visual. Este dispositivo permite crear y organizar notas, así como exportarlas a la nube para almacenar y compartir las ideas y proyectos de su usuario. Actualmente es compatible con Dropbox y próximamente lo será con Google Drive.

Comparación con otras formas de lectura o escritura

Y la pregunta es, por qué debería dejar de leer o escribir en papel o tendría que cambiar mi Tablet o antiguo libro electrónico por este.

Respecto al papel, las ventajas son evidentes. Este eReader permite, igual que en un libro impreso, hacer anotaciones en los márgenes, que se nos vayan ocurriendo a medida que vamos leyendo, pero supera al papel gracias a la posibilidad de exportarlas y compartirlas. Otra de las diferencias será la del peso y tamaño, pues el libro electrónico pesa solo 390 gramos y permite incorporar miles de libros, ensayos o tareas para leer dónde y cuándo se quiera. Pero, por si esto no nos convenciera, debemos pensar en el medio ambiente y comenzar a reducir la utilización de papel. Llegaremos a las mismas conclusiones si comparamos el nuevo dispositivo con un cuaderno tradicional.

En cuanto a su comparación con los antiguos eReaders, vemos que ambos ofrecen la posibilidad de una lectura agradable y saludable a la vista, por la utilización de pantallas sin brillos ni colores. Sin embargo, la diferencia con esos otros libros electrónicos es que, en este nuevo, su uso supone una experiencia novedosa no solo en cuanto a lectura sino también respecto a escritura y almacenamiento de comentarios, que posteriormente se pueden compartir.

Por último, si lo confrontamos con el uso de una Tablet con lápiz integrado, veremos que en ambos casos podemos escribir, pero los dispositivos Tablet tienen una pantalla de color muy brillante, lo que repercute negativamente en la visión, además de consumir mucha batería. Por otro lado, el nuevo dispositivo es más flexible y pesa menos que cualquiera de las clásicas Tablets.

Características técnicas

Cuenta con una pantalla táctil E ink de 10,3" sin reflejos y ComfortLight PRO, que permite ajustar la temperatura de color de la pantalla, para reducir la exposición a la luz azul. Tiene una capacidad de almacenamiento de 32GB y amplia autonomía de uso. Su tecnología Bluetooth® permite el paso de la lectura de libros electrónicos a la escucha de audiolibros de forma instantánea.

Su nuevo lápiz, Stylus 2, que es recargable, permite resaltar párrafos, subrayar, escribir en los márgenes y borrar fácilmente con su goma integrada. Transforma la escritura a mano en texto mecanografiado con MyScript y permite buscar palabras clave para que el usuario encuentre todos tus apuntes con facilidad.

Se complementa con una funda negra, cuyo diseño magnético se acopla fácilmente a la eReader y permite ahorrar batería cuando se cierra, poniendo el dispositivo en reposo.

Tanto el nuevo Kobo Elipsa 2E como sus accesorios reflejan el compromiso de la marca con el medio ambiente en su composición. El dispositivo está hecho de plástico reciclado en un 85% y la funda en un 97%, con un 10% de plástico procedente de los océanos en ambos productos.

Incorpora ComfortLight PRO, que permite ajustar el brillo y temperatura, para disfrutar de la lectura durante el día o durante la noche sin preocupaciones.

“Con Kobo Elipsa 2E damos un paso más en nuestra voluntad de mejorar la experiencia de los lectores, salvando las distancias entre los libros impresos y digitales”, afirma Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo, que explica que este nuevo eReader “te permite destacar tus ideas, marcándolas o subrayándolas, para plasmar los pensamientos y las ideas que te inspiran durante tu lectura”.