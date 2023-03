Día del Padre: ellos son algunos de los más queridos de la pequeña pantalla

Aprovechando que este domingo se celebra el Día del Padre, queremos recordar a algunos de los se han ganado el cariño de todos por sus papeles en Cuéntame, Los Serrano o Padres forzosos.

Jack Pearson, Diego Serrano, Antonio Alcántara, Philip Banks y Danny Tanner tienen una cosa en común. Los cinco son padres. Padres en la ficción, aunque algunos también lo son en la vida real claro. Ellos son algunos de los padres más conocidos de la pequeña pantalla, tanto que incluso todos los hemos llegado a sentir cómo nuestros padres alguna vez, por eso de que los que salen en la tele pueden llegar a convertirse en parte de nuestra familia.

Aprovechando que este domingo se celebra el Día del Padre, queremos recordar algunos de los padres más recordados del universo de las series. Eso sí, son solo algunos, porque la lista podría llegar a ser infinita.

Jack Pearson (This is Us)

Es el hombre, marido y padre perfecto. Seguro que más de una persona lo ha pensado mientras veía This is Us. Al personaje le da vida Milo Ventimiglia. Está casado con Rebeca y tiene tres hijos: Kevin, Kate y Randall. Aunque muere joven -OJO SPOILER- a lo largo de las temporadas que componen la serie que ahora puede verse en Disney+, somos testigos de cómo intenta que entre sus tres hijos no haya diferencias, siempre busca un hueco para pasar tiempo con ellos, y es el mejor de los confidentes para los tres niños.

Antonio Alcántara (Cuéntame)

Antonio Alcántara se ha ganado ser reconocido como uno de los padres de España. Es el cabeza de familia de los Alcántara, está casado con Mercedes y es padre de cuatro hijos: Inés, Toni, Carlitos y Maria. Tiene un carácter fuerte y no siempre les ha puesto las cosas fáciles a sus hijos, sin embargo son su perdición, sobre todo "el heredero" como llama a Carlos, el mediano de todos ellos. Su carácter impulsivo le ha llevado en más de una ocasión a enfrentarse con sus vástagos, pero nada que al final un amor entre padres e hijos no pueda solucionar.

Philip Banks (El Príncipe de Bel-Air)

James Avery fue el encargado de dar vida al reputado juez Philip Banks en El Príncipe de Bel-Air. Casado con Vivian es padre de tres hijos: Hilary, Carlton y Ashley, aunque la llegada de su sobrino Will a la impresionante mansión de los Banks, lo convierte automáticamente en padre de cuatro, porque desde el principio ejerce de padre con un sobrino que es experto en meterse en problemas. A pesar de ser un hombre severo y estricto, con un carácter bastante impulsivo, acaba cediendo a las peticiones de unos hijos acostumbrados a tenerlo todo en la vida, aunque su primogénito intente hacerles entender que tienen que ser personas independientes.

Diego Serrano (Los Serrano)

Diego Serrano es el cabeza de una familia de lo más peculiar. Casado con Lucía, tras la muerte de su primera mujer, es padre biológico de tres chicos, Marcos, Guille y Curro, aunque ejerce (o más bien lo intenta) también de padre con las hijas de Lucia, Eva y Tete. El personaje interpretado por Antonio Resines es un hombre trabajador, que regenta un restaurante de los de toda la vida con su hermano Santiago, tradicional y pragmático cuya mayor preocupación es que en la familia que han formado reine la paz.

Danny Tanner (Padres forzosos)

Criar a tres niñas sin la ayuda de nadie es una tarea complicada. Por eso, tras perder a su mujer en un trágico accidente de tráfico, Danny Tanner, un periodista de San Francisco, decide acoger en su casa a su cuñado Jesse y a su mejor amigo Joey para que le ayuden en la crianza de sus tres hijas: D.J., de 10 años, y las pequeñas gemelas Stephanie y Michelle.