Invasión Secreta: el universo Marvel se afianza en Disney+

La nueva serie protagonizada por Samuel L. Jackson forma parte de la Fase 5 de Marvel. En ella, Nick Fury tendrá que luchar con sus aliados para salvar a la humanidad.

El universo Marvel continúa creciendo en Disney+. Es una de las principales franquicias con las que cuenta la plataforma de streaming y sigue apostando fuerte por ella. El nuevo título que va a incorporar se llama Invasión Secreta, está protagonizada por Samuel L. Jackson y narra cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana, y así tomar el control de puestos clave de la sociedad y garantizar su victoria final.

Aunque los fans de las historias de Marvel tendrán que esperar todavía unos meses, ya que no será hasta el próximo 21 de junio cuando la nueva serie original de la compañía se incorpore al catálogo de la plataforma. Samuel L. Jackson se mete en la piel de Nick Fury que se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de los Skrulls, que han cambiado de forma física. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y Talos, el Skrull que ha hecho su vida en la Tierra. Juntos, lucharán a contrarreloj para frustrar una inminente invasión de los Skrull y salvar a la humanidad.

Fase 5 de Marvel

La ficción forma parte de la Fase 5 de Marvel, que es una saga de películas y series que pueden estar interconectadas relacionadas con los superhéroes y villanos de Marvel. Además de Invasión Secreta, estos son algunos títulos de series y películas que conforman la fase que Marvel presentó en una de las últimas ediciones de la Comic-Con: Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Guardianes de la galaxia vol. 3, The Marvels, Echo, Ironheart, la temporada 2 de Loki, Agatha: Coven of Chaos, Capitán América: Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts, Blade, Deadpool 3 o Daredevil: Born Again.