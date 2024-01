Vox actúa de "dique" contra la nueva "Dirección de la Censura" del Gobierno

El vicepresidente de la Comunidad Valenciana denuncia el intento de "reescribir la historia" en los museos por parte del ministro de Sumar.

El ministro de Sumar "quiere imponer una Dirección General de Censura". Así lo ha denunciado el vicepresidente primero de la Generalitat de Vox Vicente Barrera, después de que el titular de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara la creación de una Dirección General de Derechos para "revisar" las colecciones de los museos.

El objetivo de Urtsaum es "superar un marco colonial" y "acompañar a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público". Al respecto, barrea ha acusado al ministro de "comprar la leyenda negra" de España al hablar de "descolonización".

Además, ha anticipado que la Comunidad Valenciana no seguirá las directrices de esa administración pública "de censura", sino que actuará "como dique de contención" y ha lanzado un llamamiento a otras comunidades autónomas a hacer un frente común "ante cualquier injerencia". "Nosotros vamos a luchar por la libertad y por la igualdad", ha añadido aseverando que "vamos a negarnos ante toda esta avalancha de censura que parece llegar desde Madrid".

"Todos sabemos lo que ha significado cuando el comunismo ha metido sus zarpas en la cultura, en la historia y en el mundo: reescribir la historia, reescribir la cultura y censurar todo lo que no les gusta", ha valorado Barrera.

Preguntado por si cree que la cuestión de la "descolonización" puede afectar a alguna institución de la Comunitat, como el Museo de Bellas Artes de Valencia -de gestión autonómica pero titularidad estatal- ha respondido que la declaración de Urtasun "fue muy confusa". "No sabemos si eso significa regalar parte de nuestro patrimonio a países terceros, no sabemos si es comprar definitivamente la leyenda negra y hacer todo lo contrario a lo que un ministro de cultura está en su obligación, que es el fomento de nuestra cultura. Y no sabemos en qué va a consistir esa descolonización", ha lamentado.