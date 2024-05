¿Cómo pronostican las casas de apuestas a 'Zorra' en Eurovisión 2024?

El grupo Nebulossa se coloca como opción número 20 en el festival mientras Croacia y su 'Rim Tim Tagi Dim', con un 30% de los apoyos, se sitúa como la favorita

Se acerca la hora de eurovisión 2024, y con ello, el turno del grupo valenciano Nebulossa. Ganadores del festival de la canción de Benidorm, con el polémico tema "Zorra", saltará al escenario para representar a España este próximo sábado en la ciudad sueca de Malmo. Pero, ¿Cuáles son los pronósticos que le dan al conjunto de Ondara en la cita musical?.

Como cada año, las diferentes casa de apuestas vaticinan una discreta posición de España en la cita europea. Y esta edición, no podría ser de otra manera. Exceptuando las actuaciones de Chanel, una de las máximas favoritas para llevarse el micrófono de cristal y que terminó en tercera posición, y Blanca Paloma, que finalmente concluyó en decimoséptimo lugar, la delegación de RTVE no cuenta con un buen escaparate ante el viejo continente.

España entre las peores

La cita eurovisiva está cerca y la controvertida canción no ha caído de pie. Según las casa de apuestas, la delegación española se coloca muy lejos de las favoritas y a falta de los últimos ensayos "Zorra" es la opción número 20 para ganar el festival de Malmo. Si los pronósticos no fallan, la canción mantendría la media de las actuaciones anteriores, que tan solo "Slomo" y "Dancing in the Rain" de Ruth Lorenzo, han conseguido romper en los últimos diez años.

Por su parte, Croacia y su "Rim Tim Tagi Dim" , con un 30% de los apoyos, se coloca en lo más alto de los pronósticos para ser la gran vencedora del festival. Suiza, con la ópera-rap de The Code, se situa en segunda lugar con el 16% de los votos e Italia, con la actuación de Angelina Marco y "La Noia", con un 12% completarían el pódium del certamen según Eurovisión World.

Otro de los puntos ha destacar en este concurso es la participación del Big Five. Los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, "Zorra" se coloca como la peor de las delegaciones que pasan directamente a la final de este próximo sábado.