La epidemia de gripe se convierte en un arma política en la guerra PP-PSOE

Mientras el president de la Generalitat considera que las propuestas del Gobierno de España llega "tarde y mal", el PSPV acusa al Consell de "improvisación" y "nula planificación".

La situación sanitaria que atraviesa la Comunitat, y el resto de España, en estos momentos debido al incremento sustancial de los casos de gripe, coronavirus e infecciones respiratorias, abre una nueva vía para que 'socialistas' y 'populares' se culpen unos a otros por la situación. Mientras el president de la Generalitat, Carlos Mazón, considera que las propuestas del Ministerio de Sanidad para frenar la oleada de virus respiratorios llegan "tarde y mal", su oposición en la Comunitat Valenciana, el PSPV, considera que el Consell está "improvisando" ante la situación debido a una "nula planificación".



Los diputados del Partido Socialista en Les Corts, Rafa Simó y Carmen Martínez, tras la reunión mantenida por el grupo para analizar la situación sanitaria de la Comunitat Valenciana, han culpado el Gobierno valenciano de que la "improvisación" ha sido la tónica general del ejecutivo desde que la situación se empezó a descontrolar. "Una de las grandes soluciones anunciadas por el conseller Gómez - en referencia a Marciano Gómez, conseller de Sanidad- ha sido la vacunación sin cita previa que ya ha generado disfunciones y colapso en hospitales por la falta de previsión y recursos. La campaña de vacunación no ha estado a la altura y llega dos o tres semanas tarde. Estamos recogiendo los frutos de la nula planificación: colapso de los servicios de urgencias, incremento de la presión sanitaria y falta de camas...", ha criticado Simó.





Al mismo tiempo, ha propuesto al conseller, al que desde el Partido Socialista se le ha exigido que comparezca en Les Corts para que explique en qué ha consistido su trabajo y qué tiene pensado para el futuro, una serie de soluciones como: colaboración con las mutuas, centros educativos, residencias de mayores... con el objetivo de acercar la vacunación al ciudadano, plan de vacaciones, pensando en que los repuntes pueden aparecer asegurando el número de profesionales necesarios o refuerzos de personal.



Además, considera que la medida de retrasar las operaciones no va a hacer más que retrasar las listas de espera. Sin embargo, afirma que se desconocerá a ciencia cierta cómo esto puede afectar, ya que, el Gobierno de la Generalitat lleva sin actualizar y publicar las listas desde junio de 2023.

"Estamos cansados de esperar al ministerio"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado este lunes que el Ministerio de Sanidad llega "tarde y mal" con sus propuestas para hacer frente al repunte de las infecciosas respiratorias, sin dar información previa, y ha descartado valorar la posición del resto de comunidades tras no haberse alcanzado un acuerdo en la reunión de este lunes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias.



Mazón, en declaraciones a los medios, ha defendido la posición de la Comunitat Valenciana al ser la primera en aplicar la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios por la situación epidemiológica -1.500 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 900 casos de media-, pero no ha querido pronunciarse sobre la posición de otras autonomías al igual que, avisa, "no tolerará" que otras comunidades valoren lo que se hace aquí.





Así, ha señalado que el Consell ha aplicado esta medida siguiendo la indicación de los expertos en salud pública, pero ha apuntado que cada comunidad "tiene sus indicadores". "No creo que haya habido muchas comunidades donde de una semana a otra se han triplicado los casos", ha barruntado el 'president'.



Mazón ha subrayado que "lo que sí que es común a todos es que todos estábamos bastante cansados de esperar al ministerio" y, por tanto, "si el ministerio no hace su trabajo lo tenemos que hacer nosotros". En ese sentido, echa en falta una "mayor coordinación", aunque "si es con reuniones como la de hoy, pues es mejor que no".



"A punto de llegar al pico, que nos pidan que haya un plan de contingencia, si no fuera un asunto serio parecería una broma", ha lamentado Mazón, que ha apuntado: "Esto es como el que está aporreando la puerta en medio de una operación a quirófano cerrado, al menos que no moleste que estamos operando".



El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera en tomar la decisión de implantar de nuevo la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, "pero tras la consulta a los técnicos epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública dada la incidencia e incremento de las infecciones por virus respiratorios y siguiendo en todos momento sus recomendaciones", ha puntualizado. "No vamos a depender de la inacción de este Gobierno para proteger la salud de la población", ha recalcado.



Asimismo, el conseller ha tildado de "inapropiado y fuera" de lugar que "se hayan propuesto medidas que además ya tenemos implantadas, como son los planes de contingencia". En cuanto a las mascarillas, el conseller ha indicado que "evidentemente la Comunitat Valenciana es partidaria de implantarla, pero siempre bajo criterios técnicos y en función de la incidencia en cada Comunidad Autonóma".