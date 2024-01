El concejal del PP harto de las protestas en la sede del PSOE: “¡Son 7 gatos!”

El edil Carlos Sanz vive encima de la sede de los socialistas valencianos y lanza un alegato en contra de las continuas concentraciones: “así no se consigue nada, dan vergüenza ajena”

Imagínese vivir encima de la sede del PSOE y tener que aguantar todos los días desde hace tres meses, y cuando decimos todos, es todos, hasta en Navidad o Nochevieja, las protestas y ruídos de siete personas bajo de tu ventana. Puede que algún día bajara y les dijera a los machacones manifestantes que ya basta. Lo curioso además es cuando el irritado vecino es un concejal del PP que le ha cantado las 40 a los que protestan.

En concreto, Carlos Sanz, concejal del PP en Rotglà i Corberà y vecino de la calle Hospital de Valencia donde está sede del PSPV-PSOE, se ha hecho viral después de que un periodista de Levante-EMV le captara echándole la bronca a las personas que todos los días van a la sede socialista a protestar, generando cansancio entre los vecinos.

El edil Carlos Sanz, en el programa En boca de todos de Cuatro, explicaba que los que acuden todos los días “son siete gatos” pero ahí están, molestando a los vecinos. Como concejal del PP entiende que se proteste contra la amnistía, “pero no así, así no se consigue nada en política, eso no representa a las personas de derechas, sólo dan vergüenza ajena”.

En las imágenes en las que abronca a los “siete gatos” se ve como Carlos Sanz se identifica como concejal y de derechas -“hasta llevo un toro tatuado”, subraya- pero que “lleváis así tres meses y ensuciáis a la derecha española”. “Yo como vecino también tengo derecho, hacen un ruido impresionante, y encima vienen cuando no hay nadie ya en la sede del PSPV”, explica el concejal en En boca de todos. El edil del PP defiende manifestarse, pero de forma ordenada y con mucha gente, como en las concentraciones que ha convocado el PP.