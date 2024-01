Ábalos ataca otra vez a Page y deja patente los nervios del PSOE sanchista

“No se oye con fuerza tu voz contra el PP. Parece que es mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías”, indica con dureza el ex ministro y ex número 2 de Sánchez

El ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, parece que echa de menos la etapa en la que era la voz de los socialistas y salía a poner orden o a contestar. Una vez más, el que fuera todopoderoso secretario de Organización de Pedro Sánchez -ahora diputado y tertuliano de TV- ha salido a abroncar a su compañero Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, por sus últimas declaraciones cuestionando la cesión a Junts con el tema del terrorismo y por la foto de unión con otros presidentes del PP reclamando la quita de la deuda.

De esta forma, José Luis Ábalos se ha sumado a otras voces del PSOE como Santos Cerdán u Óscar Puente demostrando que en Ferraz y Moncloa ha escocido mucho la unión de Emiliano García Page con los presidentes de la Comunitat Valencia, Murcia y Andalucía en Fitur o sus palabras sobre que "el PSOE está en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional", dejando públicamente en evidencia la división del PSOE y los nervios del sanchismo.

Reunión informal de presidentes de CCAA del PP con Page:

Page: “A mí [los de mi partido] están a punto prácticamente…de extraditarme”

Mazón: “No pasa nada, luego te dan la amnistía”

En @A3Noticias pic.twitter.com/MRoVbbtRDb — Ignacio Gomá Lanzón (@Ignaciogoma) January 24, 2024

El ex ministro de Transportes, que en otras ocasiones ya se ha enfrentado a Page, reprochaba al presidente de Castilla-La Mancha que “bloquear la renovación del CGPJ, deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía, ir dopado a las elecciones... deben ser parte del núcleo constitucional porque no se oye con fuerza tu voz -en contra del PP-”.

“Parece que es mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías -el PP- y, sin embargo, denostar permanentemente la tarea de tus compañeros, afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en la defensa de los derechos y libertades”, continuaba José Luis Ábalos abroncando a Emiliano García Page.

El ex ministro de Transportes continúa su diatriba señalando a Page que “si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario. Recuerda que ganamos desde el orgullo de ser socialistas, pero es el PSOE quien gana. Al final, la gente prefiere siempre el original a la copia. No lo olvides”. Ahí queda el mensaje al presidente de Castilla-La Mancha de Ábalos para defender los pactos de Pedro Sánchez.