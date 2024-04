Yolanda Díaz huye para no enfrentarse a las preguntas que el Gobierno más teme

La vicepresidenta protagoniza una espantada y evita dar explicaciones sobre los casos que mantienen en vilo al Gobierno.

A medida que se conocen más informaciones controvertidas sobre las ramificaciones del caso Koldo que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez y acerca de los negocios de su mujer, Begoña Gómez, se tensa el ambiente y crece el hermetismo de la Moncloa. La vicepresidenta Yolanda Díaz continúa guardando un silencio que dispara las sospechas tras protagonizar una espantada huyendo a toda prisa de los periodistas en Valencia para no enfrentarse a las preguntas que más teme el Gobierno.

Yolanda Díaz ha asistido a Valencia para dar el pistoletazo de salida a la Capital de la Economía Social 2024 en un acto esperpéntico celebrado en el salón de cristal del Ayuntamiento valenciano. Ya desde su llegada ha negado la atención a los medios de comunicación que la esperaban con gran expectación.

Díaz ha dado las gracias a su "padre" Joan Ribó, exalcalde de Compromís durante su intervención. No ha dudado en dejar en evidencia a la alcaldesa del PP exponiendo ante todos los presentes en la sala que la distinción obtenida de la ciudad no es mérito suyo. "Si me permites alcaldesa destacar a los equipos de alcaldía y de trabajo anteriores que lo hicieron posible y por el cariño que tengo a Joan Ribó como si fuera mi padre aunque soy gallega". Precisamente el pacto entre Compromís y Sumar para concurrir juntos a las elecciones europeas o el posible regreso de Mónica Oltra habrían sido preguntas que se le hubieran lanzado y a las que no ha querido enfrentarse. Pero no son las que más teme.

Y todo ello mientras Vox paralelamente montaba una escena en el edifico de enfrente en la misma plaza. El teniente alcalde ha dado plantón a Yolanda Díaz, pese a que las competencias de Empleo son de Vox. Y no solo eso, sino que su excusa para no asistir era haber organizado un acto precisamente para criticar la reforma laboral de Yolanda Díaz. El cóctel del final sí que no se lo han perdido.

Tampoco se lo han perdido los periodistas presentes de todos los medios de comunicación de distinta índole con el objetivo de esperar a la vicepresidenta a su salida. Dos horas de acto con actuación de piano incluida y avisos del equipo de Yolanda Díaz a la prensa entre canción y canción pidiendo no preguntar advirtiendo de que no respondería y... al finalizar el acto... la vicepresidenta semiescoltada con la excusa de perder el AVE abandona el escenario a toda prisa sin dar la cara temiendo ser preguntadas por las presuntas mordidas del caso Koldo, sobre los misteriosos contratos de Begoña Gómez o directamente por su relación con ella. Una vicepresidenta que huye despavorida, un presidente inalcanzable, ministros que se ausentan para esquivar el control del Senado... Ante una situación de crisis institucional de envergadura, el Gobierno se oculta en la sombra.