Toni Cantó se estrena en Antena 3 con defensa de Mazón, Catalá y Barrera

“En la Comunitat Valenciana estamos ganando derechos y nos están bajando los impuestos” indica el actor y ex portavoz de Cs en su inicio como colaborador de Espejo Público

El actor, ex portavoz y ex diputado de Ciudadanos y polifacético Toni Cantó ha vuelto a las pantallas de televisión tras unos meses retirado después de cancelarse su programa en 7NN. Toni Cantó, que ha fichado por Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3, como colaborador, iniciaba esta nueva andadura defendiendo el nuevo gobierno de PP con Vox en la Comunitat Valenciana y a sus principales referentes.

Así, al ser preguntado qué opinaba del gobierno valenciano, señalaba que “está funcionando bien” y que no se siente incómodo con la presencia de los de Abascal. “En la Comunitat Valenciana estamos ganando en derechos. Nos están bajando los impuestos, que no es un derecho pero te permite usar tu dinero un poco más como te dé la gana, y estamos ganando el derecho a decidir en qué lengua se educan nuestros hijos”.

“Carlos Mazón y María José Catalá lo están haciendo bien en el Ayuntamiento y la Generalitat, no hicieron tanto ruido como Extremadura, firmaron rápido un pacto y se pusieron manos a la obra. Y Vicente Barrera es alguien que lo está haciendo todo de forma muy discreta y está realizando un gran trabajo”, continúa Toni Cantó.

El actor y ex político además desmonta algunos bulos de la izquierda como que en la Comunitat Valenciana se censura la cultura o se recortan derechos LGTBI. "Yo que vivo en la Comunitat Valenciana, a veces oigo y escucho que se habla del gobierno de PP y Vox como si estuviéramos en la Edad Media. Puedo dar fe de que no se ha perdido ningún derecho, las mujeres no lo han hecho, ni el colectivo LGTBI, y la situación de la Comunitat Valenciana está mejorando", explica Toni Cantó.