El actor y expolítico es el nuevo colaborador de Susanna Griso en "Espejo Público" y promete mañanas de gloria en Antena 3 después de su primera y prometedora intervención.

Toni Cantó era el colaborador sorpresa cuyo nombre no había llegado a desvelar Susanna Griso la semana pasada. El actor y expolítico ha reaparecido en la mañana de este lunes en la tertulia de Espejo Público y su vuelta al primer plano de los medios de comunicación no ha pasado desapercibida en absoluto.

Hay que recordar que después de su paso por la política, donde trabajó, por ejemplo, a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Cantó se había convertido en, prácticamente, el único rostro conocido de 7nn, un canal de televisión que cerró hace unos meses por cuestiones económicas.

"Estaba haciendo un proyecto de TV que acabó y luego me pegué cuatro meses de desconexión total, de descanso. Ahora estoy con un proyecto en Valencia que tiene que ver con teatro y dando clases en el Ateneo", ha comenzado a intervenir Cantó en el programa de este lunes, frente al cual el actor se ha mostrado "muy ilusionado. Siempre me he sentido muy cómodo cuando he venido a vuestro programa y he estado viendo la lista de colaboradores que tenéis y son estupendos. Espero estar a la altura".

Políticamente, Toni Cantó se ha reconocido "de centro", "lo que está pasando en mi país hace que me cabree más, pero ideológicamente sigo como en la época de UPyD", ha asegurado, y ha puesto el actual gobierno valenciano de ejemplo para lo que puede llegar a ser el gobierno central.

Cantó y el ejemplo del gobierno valenciano

"Yo que vivo en la Comunidad Valenciana, a veces oigo y escucho que se habla de un posible Gobierno de PP y Vox como si estuviéramos viviendo en la mitad de la Edad Media. Puedo dar fe de que no se ha perdido ningún derecho, las mujeres no lo han hecho, el colectivo LGTBI tampoco, y la situación de la Comunidad está mejorando".

“Me gustaría reivindicar eso, frente a una izquierda que está todo el día demonizando a la derecha y pactando con el golpismo catalán, con Bildu y con todos los chupópteros que están haciendo que nuestro país deje de mirar por el bien común, y de luchar por la igualdad. Yo que no me considero de derechas, reivindicar los Gobiernos de derechas es necesario”, ha añadido.

Toni Cantó asegura que se ha sentido cancelado como actor por no significarse en la izquierda



🗣️ "Nunca he tenido problemas para vivir fuera de la política"https://t.co/qH21ud7fnC — Espejo Público (@EspejoPublico) January 8, 2024

Ya en su primera aparición, Toni Cantó ha mantenido un fuerte confrontamiento dialéctico con la periodista Samanta Villar, que da la impresión de que no será el último. “¿Qué opinas de esos espectáculos, obras de teatro, que se empezaron a cancelar en la Comunidad Valenciana a raíz de la ascensión al poder del PP y Vox?”, le ha preguntado Villar. “No hay tal. La gran censora en este país es la izquierda”, ha defendido Cantó.

En ese contexto, el nuevo tertuliano de Espejo Público ha apuntado que “mis compañeros de profesión dicen chorradas como la copa de un pino, como puede decirlo también un fontanero. Que alguien del mundo de la cultura diga algo no quiere decir per se que sea correcto o que tenga razón”. “¿Entonces también dudamos de lo que tú dices?”, le ha repreguntado ella. “Yo incluido. Puedo tener la misma ventaja para hablar de política que un fontanero o albañil”, ha dicho él.

Toni Cantó ha comentado también que hay actores de la derecha “que no quieren salir del armario progre” porque “saben que tiene un coste”. “O sea, que a ti sí que te cancelan pero a los de izquierda no”, ha apuntado Samanta Villar. “Sí, a algunos de izquierdas también. Pero has de estar muy extremado como Willy Toledo”, ha zanjado el actor.