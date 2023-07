El juez exige a Puig que pague ya 23.000 euros a la víctima del ex de Oltra

La Generalitat fue condenada por despedir del hospital de Torrevieja a Teresa y su pareja, y el juzgado de Elche pide que se ejecute ya la sentencia y se les dé 10.000 euros más intereses

Ximo Puig podría tener que abandonar la Generalitat Valenciana realizando un último pago: el de 23.200 euros a Tere T. y su ex pareja, la chica que siendo menor fue abusada por el ex marido de Mónica Oltra en un centro tutelado y cuyo presunto encubrimiento provocó hasta la imputación y dimisión de la ex vicepresidenta.

En concreto, el juzgado de lo social número 1 de Elche pide ya el al abono por parte de la Conselleria de Sanidad a cada uno de los demandantes, o persona que legítimamente actúe en su nombre, de la cantidad de 10.000 euros para cada uno de ellos en concepto de indemnización más 3.200 en intereses, un total de 23.200 euros para Teresa y el chico que era su pareja.

Esta petición del juzgado es por la condena que en el mes de marzo sufrió la Generalitat Valenciana por el despido de Teresa y de su pareja del hospital de Torrevieja donde trabajaban hasta que la gestión del centro paso a manos directas de la Conselleria de Sanidad.

El juez acuerda dictar orden general de ejecución parcial de la sentencia, es decir, que les paguen ya a Teresa y su entonces pareja. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días, en el que podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos.