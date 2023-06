Mónica Oltra reaparece al año de dimitir y lanza este dardo contra Ximo Puig

La ex vicepresidenta pide “una reflexión” en la izquierda tras los resultados del 28M y suelta una indirecta: "en ajedrez no conviene sacrificar a la reina porque el rey está muerto"

La ex vicepresidenta y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, reapareció en un acto público en Valencia en la presentación del libro del periodista Ernesto Ekáizer 'Operación Jaque Mate', justo cuando se cumple un año de su dimisión de la Generalitat y un mes de las elecciones del 28 de mayo en las que su partido perdió buena parte de su poder.

Mónica Oltra, que confesó que por ahora no tiene interés en volver a la primera línea política hasta que se resuelva su caso -la imputación por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada- sí dejó algunas indirectas como que, en un símil con el ajedrez, “no conviene sacrificar a la reina porque el rey está mate”. ¿Es ella la reina y Ximo Puig el rey?

Para Mónica Oltra, la izquierda debe preguntarse “qué participación tiene en esto”, en el triunfo de la derecha el 28M, pidiendo una reflexión. "Podemos quedarnos en buscar chivos expiatorios, pero si hacemos eso nos engañamos, debemos ir más allá", ha señalado.

Sin embargo, la propia Mónica Oltra tampoco hizo una reflexión de los resultados más allá de echarle la culpa al “miedo”. “En estas elecciones ha votado la ira cuyo padre es el miedo. El miedo es una emoción muy complicada, que nos paraliza y nos saca lo peor de nosotros", ha señalado.

Además, ha azuzado el miedo a que Vox tenga la conselleria de Justicia pues “va a controlar la justicia a hombros y por la puerta grande”, se ha vuelto a poner como víctima de una conspiración y del “lawfare” y sobre su vuelta ha contestado que "de momento, voy a seguir refugiada en la seguridad de mi silencio".